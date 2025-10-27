Ξάνθη: Ολοκληρώθηκε η συγκομιδή του σουσαμιού

Την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη ολοκληρώθηκε η συγκομιδή σουσαμιού στην περιοχή του Τοπείρου Ξάνθης, όπως μεταφέρει ο παραγωγός Κώστας Δαλάτσης. Ο ίδιος εξηγεί πως στη συνέχεια το σουσάμι που καλλιεργεί προορίζεται για την παρασκευή ταχινιού, το οποίο προωθεί στην τοπική αγορά.

«Η μέση απόδοση κυμάνθηκε στα 40 κιλά το στρέμμα. Δεν είναι ικανοποιητική, αλλά είναι σύμφωνη με τις αποδόσεις στην περιοχή για τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, γιατί δεν έχουμε υβρίδια, όπως αλλού», ενημερώνει. Τα στρέμματα που καλλιεργεί είναι ποτιστικά, αλλά ο ίδιος ποτίζει μόνο κατά τη σπορά, για να φυτρώσει το σουσάμι, ενώ πότισε και πέρυσι, που ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων. Το σουσάμι είναι μια παραδοσιακή καλλιέργεια στη Θράκη, που είχε εγκαταλειφθεί, αλλά κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια. «Το σουσάμι κόβεται με μηχάνημα, στοιβάζεται στο χωράφι με τα χέρια, τινάζεται όταν ξεραθεί–μετά από 15 με 20 μέρες– πάνω σε λινάτσα και, την ίδια στιγμή, το κοσκινίζουμε για να φύγουν τα μεγάλα υπολείμματα. Στη συνέχεια, πηγαίνει για τριόρισμα και, τέλος, παρασκευάζεται το ταχίνι», λέει ο κ. Δαλάτσης, περιγράφοντας βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Ταχίνι από ατόφιο ντόπιο προϊόν

Τονίζει, δε, ότι το πλεονέκτημα του ταχινιού είναι ότι φτιάχνεται από ατόφιο ντόπιο σουσάμι. «Δεν αφαιρούμε το σησαμέλαιο, για να προσθέσουμε άλλα έλαια», λέει, για να εξηγήσει την ποιότητα.

Παρότι το ταχίνι είναι ποιοτικό και θεωρείται υπερτροφή, ο κ. Δαλάτσης δεν σκέφτεται να αυξήσει τις εκτάσεις σουσαμιού, ούτε και οι συνάδελφοί του, άλλοι δυο παραγωγοί, που επίσης καλλιεργούν λίγα στρέμματα. Το σουσάμι απαιτεί χειρωνακτική εργασία, αλλά οι μικρές εκτάσεις που καλλιεργεί ο ίδιος απαιτούν πέντε εργάτες στη συγκομιδή, που εργάζονται για τέσσερις με πέντε μέρες, επομένως δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα εύρεσης εργατικών χεριών.