89η ΔΕΘ: Ένας αιώνας ιστορίας, που κοιτάζει μπροστά

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) δεν είναι απλώς ένα μεγάλο εμπορικό γεγονός. Εδώ και 100 χρόνια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής διαδρομής της χώρας, ένας θεσμός που αποτυπώνει με συνέπεια τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες κάθε εποχής. Η φετινή 89η ΔΕΘ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΔΕΘ-HELEXPO. Πρόκειται για μια διοργάνωση που υπερβαίνει τα όρια ενός εκθεσιακού γεγονότος και καθίσταται καθρέφτης της πορείας της Ελλάδας στον 20ό και τον 21ο αιώνα.

Η διαδρομή της έκθεσης δείχνει ότι κάθε περίοδος έβρισκε τη δική της αντανάκλαση μέσα στους εκθεσιακούς της χώρους. Από την ανασυγκρότηση της μεταπολεμικής περιόδου μέχρι την εδραίωση της ευρωπαϊκής προοπτικής και σήμερα με την έμφαση στην καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΔΕΘ υπήρξε πάντα το σημείο όπου η Ελλάδα συναντούσε τον κόσμο και ο κόσμος την Ελλάδα. Η 89η διοργάνωση, με δέκα κεντρικές θεματικές ενότητες, συνεχίζει αυτήν ακριβώς την αποστολή: Να κρατά ζωντανή τη συνέχεια, ενώ, ταυτόχρονα, ανοίγει δρόμους προς το μέλλον.

Στον πυρήνα βρίσκεται το αφιέρωμα «Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα», το οποίο προβάλλει τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από τη συμμετοχή των επιμελητηρίων και εκατοντάδων μικρομεσαίων εταιρειών από όλη τη χώρα. Παράλληλα, οι «Διεθνείς Συμμετοχές» επιβεβαιώνουν τον εξωστρεφή χαρακτήρα της ΔΕΘ, φέρνοντας στη Θεσσαλονίκη αντιπροσωπείες και επιχειρήσεις από το εξωτερικό που βλέπουν στην Ελλάδα μια αγορά γεμάτη προοπτικές. Αντίστοιχα, η ενότητα «Ελλάδα των Περιφερειών – Γεύσεις από Ελλάδα» φωτίζει τον πλούτο της πρωτογενούς παραγωγής και της τοπικής γαστρονομίας, δίνοντας βήμα σε προϊόντα που αποτελούν αυθεντική έκφραση της ελληνικής γης.

Τεχνολογία και καινοτομία

Η τεχνολογία και η καινοτομία αποτελούν άλλο ένα ισχυρό στίγμα της φετινής έκθεσης. Το «Auto Thessaloniki» εγκαινιάζει μια νέα δυναμική πλατφόρμα για τον κλάδο του αυτοκινήτου, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα καινούργια μοντέλα μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών. Το αφιέρωμα «Τεχνολογία/Έρευνα/Καινοτομία» φιλοδοξεί να ενώσει την ερευνητική κοινότητα με την αγορά, μέσα από την παρουσίαση νέων επιτευγμάτων και πρακτικών εφαρμογών. Η ενότητα «Ενέργεια – Κυκλική Οικονομία» αναδεικνύει τη σημασία της πράσινης ανάπτυξης, με έμφαση στις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και τον οικολογικό σχεδιασμό.

Κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα

Η ΔΕΘ, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομία. Ως θεσμός με κοινωνικό αποτύπωμα, περιλαμβάνει αφιερώματα όπως το «Akademia» που παρουσιάζει την εκπαιδευτική κοινότητα, την ενότητα για τους «Δημόσιους Φορείς και Υπηρεσίες προς τον Πολίτη», αλλά και τα αφιερώματα σε «Έπιπλα-Οικιακό Εξοπλισμό» και «Γαστρονομία και Διατροφή». Ειδική θέση κατέχει το JuniorLand, που απευθύνεται στα παιδιά και τις οικογένειες, μετατρέποντας την έκθεση σε έναν χώρο παιχνιδιού και δημιουργίας, με θεατρικές παραστάσεις, επιστημονικά πειράματα, bubble shows, ξυλοπόδαρους και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Η ιστορική επέτειος των 100 χρόνων θα τιμηθεί με ένα εκτενές οπτικοακουστικό αφιέρωμα στο Περίπτερο 16, που θα αναδείξει το πλούσιο παρελθόν και τη διαδρομή της ΔΕΘ από το 1925 έως σήμερα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο πολιτισμός. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, η έκθεση αφιερώνει μια ξεχωριστή ενότητα στον μεγάλο δημιουργό, η οποία θα κορυφωθεί στις 9 Σεπτεμβρίου με μια μεγάλη συναυλία-φόρο τιμής. Στην ίδια σκηνή, κάτω από το εμβληματικό Τόξο, κάθε βράδυ θα πραγματοποιούνται τα καθιερωμένα «Music Events Live», με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, από τους Πυξ Λαξ και τον Σάκη Ρουβά μέχρι τη Λένα Ζευγαρά, την Αναστασία και την Πάολα.

Η νεολαία έχει και φέτος ξεχωριστή θέση, μέσα από τον διαγωνισμό «Stage Z – Youth Band Battle», που προσφέρει τη δυνατότητα σε νέα συγκροτήματα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους ζωντανά σε χιλιάδες επισκέπτες. Ο νικητής θα εξασφαλίσει δισκογραφικό συμβόλαιο, ενώ και οι φιναλίστ θα έχουν σημαντικά έπαθλα και ευκαιρίες προβολής.

Η 89η ΔΕΘ φιλοδοξεί να αποτελέσει μια γιορτή για τη Θεσσαλονίκη και όλη τη χώρα. Μια διοργάνωση αντάξια της ιστορίας της, που αποτυπώνει τη διαχρονική αξία του θεσμού και την αδιάλειπτη συμβολή του στη σύνδεση της Ελλάδας με τον κόσμο.

γράφει ο Δρ Κυριάκος Ποζρικίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO