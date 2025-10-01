Στην πρώτη δημοπρασία της νέας ελαιοκομικής χρονιάς προχωρά ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγίων Αποστόλων Λακωνίας για πώληση ελαιολάδου με τιμή εκκίνησης 7,5 ευρώ/κιλό.

Η δημοπρασία αφορά ποσότητα 22 τόνων περίπου που βρίσκεται στις δεξαμενές του συνεταιρισμού, και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30 στον χώρο του ελαιουργείου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συνεταιρισμού:

Tο ΔΣ του Αγρ. Συν/σμού Αγ. Αποστόλων αποφασίζει να προχωρήσει στη διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας πώλησης ελαιολάδου εσοδείας 2025-2026 ποσότητας 22 τόνων περίπου που βρίσκεται στις δεξαμενές του συνεταιρισμού μας το Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο χώρο του ελαιουργείου με τιμή εκκίνησης τα 7,50€.

Κάθε ενδιαφερόμενος που συμμετέχει στη δημοπρασία μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για την ποσότητα που επιθυμεί ηλεκτρονικά στο mail μας ([email protected]), ή με την φυσική του παρουσία.

ο πλειοδότης θα έχει τη δυνατότητα σε περίπτωση που το επιθυμεί να του διατεθεί επιπλέον ποσότητα.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Άγιοι Απόστολοι 01/10/2025