Νέα διοίκηση στον ΟΚΑΑ – Διευθύνων ο Ν. Λυμπέρης

Το Υπερταμείο ανακοίνωσε ότι ορίζει ως νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ) τον Στέφανο Βαφείδη (στέλεχος παλαιότερα της Coca-cola 3E) και ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικόλαο Λυμπέρη (CEO της Philosofish S.A.), στη θέση αντίστοιχα των Χρήστου Κρομμύδα και Απόστολου Αποστολάκου.

Ο κ. Βαφείδης διαθέτει μακρά διεθνή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στους κλάδους ποτών, τροφίμων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με εξειδίκευση στην εμπορική ανάπτυξη, τη στρατηγική επέκταση αγορών και τη διοίκηση μεγάλων ελληνικών και διεθνών ομίλων.

Ο κ. Λυμπέρης διαθέτει πολυετή εμπειρία με διεθνή πορεία στους τομείς ιχθυοκαλλιέργειας και ενέργειας, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα άλλα δύο νέα μέλη του ΔΣ στον ΟΚΑΑ είναι ο Γιώργος Φατούρος, με μεγάλη εμπειρία σε ηγετικές θέσεις μεγάλων ελληνικών και διεθνών ομίλων και ο Άρης Δημητριάδης, ανώτατο στέλεχος που έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής και Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στον κ. Αποστολάκο για την πολύτιμη και πολυετή προσφορά του στην εταιρεία. Ως Διευθύνων Σύμβουλος επί 2 συνεχόμενες θητείες, εργάστηκε με συνέπεια και αφοσίωση, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη διαμόρφωση της στρατηγικής πορείας, στην ενίσχυση του ρόλου του ΟΚΑΑ στον κλάδο και στην ανάπτυξη της εταιρείας. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει την ιδιαίτερη εκτίμησή του προς τον κ. Κρομμύδα, ο οποίος υπηρέτησε με προσήλωση τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του ΟΚΑΑ, είναι η ακόλουθη:

Στέφανος Βαφείδης, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Λυμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γιώργος Φατούρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Άρης Δημητριάδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου & Ρίσκου

Γεώργιος Τσούλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αγγελίνα Κουτσομητοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Μιχελής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πολύβιος Καπέτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Μπουμπουρής, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στέφανος Βαφείδης

Ο Στέφανος Βαφείδης διαθέτει μακρά εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις από τη 32χρονη πορεία του στην Coca Cola 3E. Ξεκίνησε το 1991 στο χώρο των πωλήσεων αναλαμβάνοντας αργότερα την Εμπορική Διεύθυνση Βορείου Ελλάδος και την Γενική Διεύθυνση Νήσων. Το 2001 ανέλαβε καθήκοντα Country General Manager για την Σερβία και το Μαυροβούνιο. Στη Σερβία, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, του οποίου και διετέλεσε Προέδρος επί τριετία. Το 2009 ανέλαβε την θέση του Country General Manager της Coca Cola 3E για την Ρωσία, ενώ από το 2019, ως CCH Group Premium Spirits Director, συνέβαλλε στη στρατηγική επέκταση της εταιρίας σε νέες κατηγορίες. Σήμερα, είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας συμβούλων SSV Services, ενώ παράλληλα είναι μέλος του ΔΣ της ΠΡΟΒΥΛ Α.Ε., εταιρίας παραγωγής βοηθητικών υλών για τη βιομηχανία τροφίμων, τη μαζική εστίαση και τη λιανική κρέατος. Ο Στέφανος Βαφείδης, είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Κρήτης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, Master (M.Sc.) in Computer Science από το New Jersey Institute of Technology. Επίσης είναι κάτοχος επαγγελματικών πιστοποιήσεων σε Leadership & Management από το IMD Business School Lausanne και Supply Chain Management από το Cranfield University.

Νικόλαος Λυμπέρης

Ο Νικόλαος Λυμπέρης είναι πτυχιούχος Βιολόγος του Southeastern College στην Αθήνα και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (MSc) στην Ιχθυοκαλλιέργεια – Aquaculture Planning & Management από το University of Hull, Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1996 στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, αναλαμβάνοντας ρόλους Διευθυντή Παραγωγής σε εταιρείες όπως η Simi Fish, η Veterin, ο Perseas και η Andromeda, όπου απέκτησε σημαντική εμπειρία στη διαχείριση μονάδων παραγωγής και στη βελτιστοποίηση λειτουργιών. Το 2007 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος στη Fjord Marin Turkey του Ομίλου Selonda, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στην Τουρκία, με κύκλο εργασιών €25 εκατ. και 300 εργαζομένους, οδηγώντας την ανάπτυξη, τις εξαγωγές και την αύξηση μεριδίου αγοράς. Το 2009 εντάχθηκε στη Renapps S.A. στον τομέα της ενέργειας, αρχικά ως Project Manager και στη συνέχεια ως Sales Manager, ενώ από το 2012 έως το 2019 διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων στη RECOM Ltd, αναπτύσσοντας τις διεθνείς πωλήσεις φωτοβολταϊκών σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή και Ασία. Από το 2019 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Philosofish S.A., του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη και πέμπτου παγκοσμίως, με κύκλο εργασιών άνω των €120 εκατ. και 670 εργαζόμενους. Στη διάρκεια της θητείας του έχει επεκτείνει τη δραστηριότητα της εταιρείας σε περισσότερες από 20 διεθνείς αγορές, ενώ έχει υλοποιήσει επενδύσεις σε αυτοματοποίηση, καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής, ενεργειακή βιωσιμότητα και βιοασφάλεια, ενισχύοντας την ηγετική θέση της εταιρείας στον κλάδο.

Γιώργος Φατούρος

Ο Γιώργος Φατούρος είναι στέλεχος με μακρά διεθνή πορεία σε ανώτατες θέσεις μεγάλων ελληνικών και διεθνών ομίλων στους κλάδους Consumer Health, Τροφίμων και Προσωπικής Φροντίδας. Η καριέρα του περιλαμβάνει ηγετικούς ρόλους στην Hoffmann La Roche, PepsiCo Fritolay και στη Sara Lee. Από το 2004 διετέλεσε Area Director στην PZ Cussons International για αγορές Ασίας και Αυστραλίας, και στη συνέχεια στην Associated British Foods ως Regional Managing Director Asia. Το 2013 εντάχθηκε στη Bayer, όπου υπηρέτησε ως Senior Vice President με διαδοχικές θέσεις ευθύνης για Β. Ευρώπη, Αφρική, Λατινική Αμερική και Global Sales, ηγούμενος στρατηγικών εταιρικών μετασχηματισμών, εμπορικής ανάπτυξης και εξέλιξης προσωπικού. Παράλληλα έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. σε διεθνείς κλαδικούς οργανισμούς, όπως η LATAM OTC Association, η ACCORD Australia, καθώς και τα ευρωπαϊκά συμβούλια Food Supplements Europe και Cosmetics Europe, με εστίαση σε ζητήματα βιωσιμότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Είναι κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πτυχίου Business & Management από το University of Stirling και έχει παρακολουθήσει προγράμματα πιστοποίησης στρατηγικής και ηγεσίας στο Harvard Business School και ψηφιακού μετασχηματισμού στο IMD.

Αριστόδημος (Άρης) Δημητριάδης

Ο Αριστόδημος (Άρης) Δημητριάδης είναι πτυχιούχος Economics and Politics & Government και κάτοχος Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Kent στο Canterbury. Διαθέτει, επίσης, επαγγελματικές πιστοποιήσεις CIA, CFE, CRMA, CFSA και είναι πιστοποιημένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Το 1993 έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τμήμα ελεγκτών της KPMG και από το 1996 μεταπήδησε στον τραπεζικό τομέα ως Senior Internal Auditor στην ABN AMRO και στη συνέχεια ως Διευθυντής στην FB Bank. Το 2005 ανέλαβε καθήκοντα Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο Cosmote και το 2010 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, θέση που κατείχε μέχρι τον Ιούνιο 2025. Το 2017 εκλέχτηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Cosmote έως την συγχώνευση της με τον ΟΤΕ στα τέλη του 2024. Το 2012 ανέλαβε την θέση του Προέδρου της ΟΤΕ Ασφάλιση, θέση που κατέχει μέχρι σήμερα. Παράλληλα, είναι μέλος στα Διοικητικά Συμβούλια του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Διαχείρισης Κινδύνου και της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εσωτερικών Ελεγκτών. Συμμετέχει, επίσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο του NED Club, ενώ είναι μέλος της ΕΑΣΕ καθώς και των Επιτροπών Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 είναι μέλος του ΔΣ και Προέδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων του ΟΚΑΑ.