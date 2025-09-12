Ιστορική κατοχύρωση ΠΓΕ για το κρητικό ελαιόλαδο

Μεγάλη νίκη για την Κρήτη και τους ελαιοπαραγωγούς της αποτελεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εντάξει το κρητικό ελαιόλαδο στο μητρώο των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων ως «Κρήτη/Kriti».

Ο Βουλευτής Ρεθύμνου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι πρόκειται για το επιστέγασμα μιας πολυετούς προσπάθειας που ξεκίνησε το 2018 και δικαιώνει τον κόπο των παραγωγών του νησιού.

Ο Βουλευτής Ρεθύμνης και Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για έγκριση του κρητικού ελαιολάδου στο μητρώο των Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων ως (ΠΓΕ) «Κρήτη/Kriti» είναι το επιστέγασμα μιας μεγάλης και σημαντικής προσπάθειας του συνόλου των φορέων του νησιού μας, οι οποίοι με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατάφεραν μια μεγάλη νίκη για το εμβληματικότερο προϊόν του τόπου μας.

Μια καθοριστική προσπάθεια που ξεκίνησε το 2018 με την τεκμηρίωση του φακέλου, για τον οποίο εργάστηκαν πάρα πολλοί και την κατάθεσή του καταρχήν, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ως αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης τότε και υπεύθυνος του φακέλου, νιώθω ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για τη σημερινή εξέλιξη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς, που συνέβαλαν και στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία και προσπάθεια, που μετά από αγώνα εφτά και πλέον χρόνων, αποδίδει καρπούς.

Οι προϋποθέσεις του φακέλου, ότι όλες οι διεργασίες, παραγωγή, ελαιοποίηση και τυποποίηση του προϊόντος, αποκλειστικά και μόνο πρέπει να συντελούνται στην οριοθετημένη περιοχή της Κρήτης, κάνει την απόφαση ιστορική και ξεχωριστή.

Είναι πλέον ο δρόμος ανοιχτός για το σύνολο των ελαιοπαραγωγών και τυποποιητών του νησιού μας, να αποκτήσουν την προστιθέμενη αξία που αναλογεί στην ποιότητα του προϊόντος και πολύ περισσότερο στον κόπο τους».