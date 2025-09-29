Ανακύκλωση για συσκευασίες φυτοφαρμάκων: Ολοκληρώνεται η νέα ΚΥΑ με πενταετή μεταβατική περίοδο

Oλοκληρώνεται η ΚΥΑ για την ανακύκλωση πλαστικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, με την οποία θεσπίζεται πενταετή μεταβατική περίοδο και προγράμματα εκπαίδευσης παραγωγών, με στόχο την προστασία δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της τελικής επεξεργασίας της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στην ανακύκλωση των κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα σύσκεψη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Ανδριανό και με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του συναρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανώλη Γραφάκου, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων εμπλεκόμενων φορέων.

Οι συμμετέχοντες διατύπωσαν προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ΚΥΑ εντός του ορισμένου θεσμικού πλαισίου.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε τη βούληση του συναρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Παπασταύρου να επιλυθεί το πρόβλημα της ρύπανσης που προκαλείται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Ανδριανός υπογράμμισε ότι, σε συνεννόηση με τον Υπουργό κ. Τσιάρα, προχωρά η ΚΥΑ ώστε να επιλυθεί με τρόπο σύμφωνο με τις ενωσιακές προδιαγραφές μια εκκρεμότητα πολλών ετών, ένα οξύ πρόβλημα που αφορά τη δημόσια υγεία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ η προβλεπόμενη πενταετής μεταβατική περίοδος θα δώσει στους εμπλεκόμενους τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις διαδικασίες και τις απαιτούμενες υποδομές τους στα νέα πρότυπα.

Παράλληλα, ο κ. Ανδριανός επεσήμανε την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των παραγωγών και δεσμεύθηκε να προχωρήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν:

-Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλης Γραφάκος και η Διευθύντρια Διαχείρισης Αποβλήτων κα Αναστασία Αρφανάκου.

-Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: η Διευθύντρια του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης κα Αγγελική Καραστεργίου, η Διευθύντρια Προστασίας Φυτικής Παραγωγής κα Αννούλα Μαυρίδου καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Τμήματος Προστασίας Φυτικής Παραγωγής κ. Αθανάσιος Ζούνος και κα. Χρυσούλα Ρόκκα.

-Από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ): ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Ποντίκας (Syngenta Hellas Α.Ε.Β.Ε.), ο Αντιπρόεδρος Α΄ κ. Βάσος Ευθυμιάδης (ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ&Ν Α.Β.Ε.Ε.), η Διευθύντρια κα Φραντζέσκα Υδραίου και η κα Φοίβη Λεγάκη (ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.).

-Από την ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε.: ο Διευθυντής κ. Μάριος Σκαρβελάκης.

-Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ): ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Μπινιάρης, ο Ταμίας κ. Δημήτριος Καρακώστας και ο Γραμματέας κ. Φίλιππος Νίκας.

-Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ): ο Πρόεδρος κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης.