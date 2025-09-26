Επίσκεψη του Δημήτρη Κουρέτα στον ΑΟΣ Τυρνάβου

Τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, συνοδευόμενος από τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρη Tσέτσιλα και τον συνεργάτη του Βασίλη Έξαρχο. Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Χρήστο Τσιτσιρίγγο , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Διευθύντρια Αναστασία Παναγιώτου και τους προϊσταμένους όλων των τμημάτων.

Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Χρήστος Τσιτσιρίγγος, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη, για την πορεία και τις προοπτικές του Συνεταιρισμού τον οποίο χαρακτήρισε πρότυπο βιώσιμης επιχειρηματικότητας για τα ελληνικά δεδομένα. Παράλληλα ευχαρίστησε προσωπικά τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα για τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας με δράσεις εξωστρέφειας και προώθησης των προϊόντων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα διαρκούς στήριξης ώστε να διασφαλιστεί η προοπτική του κλάδου.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας συνεχάρη τα μέλη της διοίκησης του Συνεταιρισμού για τη θετική πορεία και διαβεβαίωσε ότι για την Περιφέρεια Θεσσαλίας η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και η εξωστρέφεια των προϊόντων είναι βασική προτεραιότητα .Υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη χάραξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αμπελοκαλλιέργεια, με καινοτόμες πρακτικές όπως η χρήση πιστοποιημένων ζυμών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του θεσσαλικού κρασιού. Ο Περιφερειάρχης ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού συνομίλησε με τους παραγωγούς – μέλη, και «έδωσε χέρι βοηθείας» κατά τη διαδικασία τροφοδοσίας των σταφυλιών στη δεξαμενή παραλαβής.