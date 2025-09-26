Μαζικές Απορρίψεις στο Μέτρο 23: Επανεξέταση των αιτήσεων ζητούν οι αγροτικοί φορείς της Αρκαδίας

Με κοινή επιστολή προς τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός «ΕΝΩΣΗ», ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας και το Κέντρο Υποβολής Δηλώσεων ΟΣΔΕ «Νίκη Γ. Μαρούτα» κατήγγειλαν τις μαζικές απορρίψεις αιτήσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 23, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Στην επιστολή τους, οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι τηρούν όλα τα κριτήρια ένταξης στο Μέτρο 23: είναι ενεργοί γεωργοί, εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ή κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση ΟΣΔΕ για το 2024, και οι καλλιέργειές τους βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές της Αρκαδίας, όπως αναγνωρίστηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπλέον, οι απώλειες στην παραγωγή υπερέβαιναν το όριο του 30%, με πολλές περιπτώσεις ήδη καταγεγραμμένων ζημιών από τον ΕΛΓΑ ή τις υπηρεσίες της ΔΑΟΚ.

Οι φορείς επισημαίνουν ότι οι απορρίψεις βασίστηκαν σε πλημμελή ή λανθασμένη εκτίμηση των στοιχείων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τοπικές συνθήκες όπως μικροκλίμα, χαλαζοπτώσεις και καύσωνες. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι σε πολλές περιπτώσεις παραγωγοί με παρόμοιο προφίλ έλαβαν διαφορετική μεταχείριση, γεγονός που αποδεικνύει έλλειψη ομοιομορφίας στην αξιολόγηση.

Η επιστολή καταλήγει ζητώντας την πλήρη επανεξέταση των αιτήσεων με βάση επικαιροποιημένα και τεκμηριωμένα στοιχεία και τη διόρθωση της κατάστασης ώστε οι δικαιούχοι να ενταχθούν στον τελικό πίνακα. Οι φορείς υπογραμμίζουν ότι η δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των πληγέντων παραγωγών είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Αρκαδία.

Ακολουθεί η επιστολή:

«Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,

Οι γεωργοί, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και ενεργοί αγρότες με δηλωμένη αγροτική δραστηριότητα στο ΟΣΔΕ έτους 2024, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και καταθέτουμε ένσταση κατά της απόρριψης των αιτήσεών μας στο πλαίσιο του Μέτρου 23.

Η απόφαση απόρριψης, όπως αυτή εκδόθηκε από την ΔΑΟΚ Αρκαδίας, κρίνεται αδικαιολόγητη, αναιτιολόγητη και άνιση, καθώς:

Τηρούμε πλήρως τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου 23:

Είμαστε ενεργοί γεωργοί, εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ή κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.

Υποβάλαμε εμπρόθεσμα δήλωση ΟΣΔΕ 2024.

Οι καλλιέργειές μας βρίσκονται εντός των πληγεισών περιοχών της Αρκαδίας, όπως αναγνωρίστηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Υποστήκαμε σοβαρές απώλειες στην παραγωγή, σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα του ορίου του 30%.

Για αρκετούς εξ ημών έχουν ήδη καταγραφεί ζημίες από τον ΕΛΓΑ ή/και υπηρεσίες της ΔΑΟΚ.

Η απόρριψη βασίστηκε σε πλημμελή ή λανθασμένη εκτίμηση των στοιχείων

Δεν λάβατε υπόψη πλήρως τις τοπικές συνθήκες (π.χ. μικροκλίμα, χαλαζοπτώσεις, καύσωνες) που επηρέασαν επιλεκτικά περιοχές και καλλιέργειες.

Σε πολλές περιπτώσεις, απορρίφθηκαν παραγωγοί με παρόμοιο προφίλ με άλλους που εγκρίθηκαν — γεγονός που φανερώνει έλλειψη ομοιομορφίας στην αξιολόγηση.

Η απόφαση δημιουργεί άνιση μεταχείριση και κοινωνική αδικία

Η μαζική απόρριψη παραγωγών σε περιοχές που έχουν αντικειμενικά πληγεί από φυσικές καταστροφές, αφήνει ακάλυπτη την αγροτική παραγωγή και υπονομεύει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε λάβει άλλη μορφή ενίσχυσης για τις ίδιες ζημίες και η μη συμμετοχή στο Μέτρο 23 μας αποκλείει άδικα από την ελάχιστη αναγκαία στήριξη.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την πλήρη επανεξέταση των αιτήσεών μας με βάση πραγματικά, επικαιροποιημένα και τεκμηριωμένα στοιχεία.

Τη διόρθωση της κατάστασης των απορριπτόμενων και την ένταξή μας στον τελικό πίνακα δικαιούχων.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή επαλήθευση στοιχείων. Ζητούμε ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση όλων των πληγέντων παραγωγών της Αρκαδίας».