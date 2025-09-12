Αχαΐα: Το ελαιόλαδο του Ερυμάνθου κερδίζει τις εντυπώσεις

Την ανοδική του πορεία συνεχίζει ο Αγροτικός Ελαιοκομικός Συνεταιρισμός Ερυμάνθου, κάνοντας αισθητή την παρουσία του στην Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας (ΑΓΡΕΧΑ), με δικό του περίπτερο και με τυποποιημένο ελαιόλαδο, το οποίο αναδεικνύει την ποιότητα και τη μοναδικότητα της περιοχής. Μέσα σε λίγους μόλις μήνες, χάρη στη δύναμη της συλλογικότητας και τη σημαντική συμβολή της ομάδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ετερόκλητοι παραγωγοί ενώθηκαν κάτω από μία κοινή στέγη και δημιούργησαν έναν συνεταιρισμό που αποτελεί, πλέον, παράδειγμα αγροτικής συνεργασίας και ανάπτυξης.

Μάλιστα, η επιστημονική καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής άνοιξε τον δρόμο για διεθνείς επιτυχίες. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στον Διαγωνισμό Ελαιολάδου «Ομφάκιος» της Λέσχης Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς, ο Συνεταιρισμός Ερυμάνθου διακρίθηκε με ένα χρυσό, τρία αργυρά και ένα χάλκινο βραβείο. Οι βραβεύσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η συλλογική προσπάθεια, όταν συνδυάζεται με γνώση και καινοτομία, μπορεί να φέρει τα τοπικά προϊόντα στο επίκεντρο της διεθνούς αγοράς.

Καινοτομία για το αύριο

Με πρωτοβουλία και τεχνογνωσία της ομάδας του πανεπιστημίου, ο συνεταιρισμός διαθέτει, πλέον, τρία σύγχρονα μετεωρολογικά συστήματα εγκατεστημένα σε ελαιώνες του Δήμου Ερυμάνθου. Τα δεδομένα που συλλέγονται καθημερινά βοηθούν τους παραγωγούς να λαμβάνουν έγκαιρες αποφάσεις για το πότισμα και την προστασία των καλλιεργειών, μειώνοντας το κόστος και αναβαθμίζοντας την ποιότητα.