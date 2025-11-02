Αχαΐα: Ξεκινούν σύντομα εργασίες βελτίωσης στο οδικό τμήμα Πλατανιώτισσα – Κερπινή – Διασταύρωση Πούντας-Καλαβρύτων

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει το έργο βελτίωσης τμήματος στο οδικό τμήμα Πλατανιώτισσα – Κερπινή – Διασταύρωση Πούντας-Καλαβρύτων, καθώς, πριν από μερικές μέρες, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Οι εργασίες βελτίωσης που θα εκτελεστούν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1,8 εκατ. ευρώ κι έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. «Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις συντελείται ένα σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή, καθώς ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση στο υπόλοιπο τμήμα Πλατανιώτισσας – Σκεπαστού και γίνεται ασφαλτόστρωση από τη διασταύρωση έως την Κερπινή. Επιπλέον, από την έξοδο της Πλατανιώτισσας προς Βάλτα θα εκτελεστούν εργασίες εκβραχισμών, μόρφωση των πρανών και σχηματισμός αναβαθμών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η περιφέρεια. Και προσθέτει: «Με την αποκατάσταση του οδοστρώματος, την άρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, όπως επίσης και την τοποθέτηση σήμανσης, η οδική ασφάλεια αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, εξασφαλίζοντας συνθήκες που θα διευκολύνουν και τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων. Παράλληλα, η βελτίωση της βατότητας μειώνει τον χρόνο μεταφοράς ευπαθών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Έτσι, η βελτίωση της προσβασιμότητας αναμένεται να ενισχύσει τις δραστηριότητες αγροτουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες και ενισχύοντας περαιτέρω την τοπική οικονομία».