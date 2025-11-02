Σε αναβρασμό οι παραγωγοί – Ζεσταίνουν μηχανές και υπόσχονται «θερμό» χειμώνα

Σε πανελλαδική σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας, θα καθοριστεί η έναρξη των πανελλαδικά συντονισμένων αγροτικών κινητοποιήσεων. Εκεί θα αποφασιστούν η μορφή και ο χρόνος έναρξης των κινητοποιήσεων (σ.σ. σίγουρα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων) που θα έχουν τη μορφή μπλόκων στις εθνικές οδούς. Στη Θεσσαλία, το σίγουρο είναι το ραντεβού των αγροτών της Καρδίτσας και των Φαρσάλων στο Δέλτα Καρδίτσας και ζητούμενο η δημιουργία ενός δεύτερου μπλόκου στον κόμβο Πλατυκάμπου από τους Λαρισαίους.

Τα παραπάνω αποφασίστηκαν σε συνεδρίαση, η οποία έγινε με διευρυμένη σύνθεση, της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) στη Λάρισα. Στη συνεδρίαση εκφράστηκε η μεγάλη οργή που νιώθουν οι αγρότες για την κυβερνητική πολιτική, αλλά και η πεποίθηση ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να συγκρουστούν με αυτήν είναι το δυνάμωμα του πανελλαδικά συντονισμένου αγώνα, με τα τρακτέρ στους δρόμους, με συμπόρευση με τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, που πλήττονται από την ίδια πολιτική.

Ρίζος Μαρούδας: «Μονόδρομος ο συντονισμένος αγώνας»

Την εισηγητική ομιλία στη συνεδρίαση της Γραμματείας της ΠΕΜ έκανε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ) και μέλος της Γραμματείας της ΠΕΜ.

Αρχικά, αναφέρθηκε στα συσσωρευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές της υπαίθρου, όπως είναι το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα, που τους επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι, και η έλλειψη υποδομών και μέτρων ουσιαστικής προστασίας των καλλιεργειών από καιρικά φαινόμενα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανυπαρξία μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από ζωονόσους, που έχουν οδηγήσει τους κτηνοτρόφους στην εξαθλίωση, χωρίς εισόδημα, με τα κοπάδια τους σφαγιασμένα.

Επιπλέον, ο ίδιος τόνισε ότι «με την παύση πληρωμών, η κυβέρνηση φορτώνει στις πλάτες των αγροτών το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο ευθύνεται η ίδια και η ΕΕ. Ήδη, μας χρωστάνε πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η κυβέρνηση διαμηνύει ότι τα υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ θα πληρωθούν είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό είτε από μελλοντικές επιδοτήσεις. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, αυτοί που θα “ματώσουμε” θα είμαστε ξανά εμείς και ο ελληνικός λαός». Και κατέληξε: «Για αυτό, μονόδρομος είναι ο δρόμος του συντονισμένου αγώνα, αφού διαχρονικά, ό,τι έχουμε κατακτήσει ήταν αποτέλεσμα της δικής μας δράσης, με κινητοποιήσεις, μπλόκα, συλλαλητήρια, πίεση με αυτόν τον τρόπο προς την εκάστοτε κυβέρνηση. Ούτε ήθελαν, ούτε μας έδωσαν κάτι χωρίς να το διεκδικήσουμε και να το κατακτήσουμε με τη μαζική και μαχητική συμμετοχή μας».

Κώστας Τζέλλας: «Δεν υποχωρούμε, αν δεν δικαιωθούμε»

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν και άλλα μέλη της Γραμματείας της ΠΕΜ, εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και Αγροτικών Συλλόγων από πολλές περιοχές της χώρας, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο Γιώργος Κασάπογλου, που κατέφθασε στη Λάρισα από τις Σέρρες, εξέφρασε την άποψη ότι οι παραγωγοί της περιοχής του ταυτίζονται με την απόφαση των Θεσσαλών συναδέλφων τους για τη συνέχεια του αγώνα.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, εξήγησε πως τα προβλήματα δεν έχουν σταματημό και είναι πολλά. Τόνισε, δε, πως έχει έρθει και η ευλογιά, που δημιουργεί μεγάλα προβλήματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, ενώ μίλησε και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τέλος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις και να μη χρησιμοποιεί τα προβλήματα για επικοινωνιακούς σκοπούς. «Δεν υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσουμε, αν δεν δικαιωθούμε», κατέληξε.

Σύσκεψη στην Τερψιθέα Λάρισας

Περισσότεροι από 120 γεωργοί και κτηνοτρόφοι από περιοχές της Λάρισας, του Τυρνάβου, του Δήμου Τεμπών και των χωριών στον άξονα Λάρισας-Βόλου έδωσαν το «παρών» σε σύσκεψη στην Τερψιθέα Λάρισας, όπου συζήτησαν την προοπτική ενός δυναμικού μπλόκου στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας για τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα. Κοινή ήταν η πεποίθηση πως ο παρούσες ασφυκτικές συνθήκες οδηγούν σε μονόδρομο «σκληρών κινητοποιήσεων», με «μπλόκα στην εθνική οδό και όχι σε παραδρόμους».

Οι αγρότες τόνισαν ότι η αντίδραση πρέπει να είναι δυναμική και ενιαία, γι’ αυτό αναμένουν και τη σύσκεψη της ΠΕΜ στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια.