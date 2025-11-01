Καρυδοχώρι Σερρών: Μια τοπική γιορτή αγροτικών προϊόντων που ενώνει χωριά, γεύσεις και ανθρώπους

Στους πρόποδες του όρους Όρβηλος, ένα μικρό σερραϊκό χωριό, το Καρυδοχώρι, αντιστέκεται στην αστικοποίηση και αποδεικνύει πως η ζωή στην ελληνική ύπαιθρο δεν είναι απλώς παρελθόν, αλλά μέλλον με προοπτική. Αν και πληθυσμιακά δεν ξεπερνά τους 100 κατοίκους, ωστόσο με δράσεις, γιορτές και συλλογική προσπάθεια κρατά ζωντανή τη φλόγα της παρουσίας του στον χάρτη της Μακεδονίας.

Κάθε Νοέμβριο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, «Άγιος Αθανάσιος», διοργανώνει το Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων, μια γιορτή που δεν είναι απλώς εμπορική, αλλά βαθιά κοινωνική και πολιτιστική. Παραγωγοί από την ευρύτερη κοιλάδα του Κρουσοβίτη εκθέτουν και προσφέρουν τα προϊόντα τους: Φασόλια, πατάτες, μήλα, μέλι, τυροκομικά, αρωματικά φυτά, τσίπουρο. Οι επισκέπτες δοκιμάζουν, συνομιλούν, αγοράζουν, αλλά κυρίως γνωρίζουν τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Η επιστροφή των νέων

Πίσω από κάθε δράση, ωστόσο, κρύβεται η βαθιά ανάγκη των κατοίκων να παραμείνουν στον τόπο τους. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στο Καρυδοχώρι, είναι η επιστροφή των νέων από τις πόλεις στο χωριό. Δεν είναι απλώς μια προσωπική επιλογή, αλλά μια πράξη αγάπης, ευθύνης και δημιουργίας.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Άγιος Αθανάσιος», Κώστας Νικολαΐδης, ένας νέος άνθρωπος που γύρισε από την Αθήνα το 2020, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα αυτής της τάσης. «Η αγάπη μου για το χωριό είναι παθολογική», λέει με καμάρι και προσθέτει: «Ακόμα και όταν ζούσα στην πόλη, μιλούσα σε όλους για το Καρυδοχώρι».

Το παράδειγμα της επιστροφής του Κώστα δεν είναι το μοναδικό. Όπως σημειώνει στην «ΥΧ», ήδη ένα ζευγάρι με τρία παιδιά, με καταγωγή από το χωριό και τη Λιθουανία, χτίζει σπίτι για μόνιμη εγκατάσταση, ενώ στο γειτονικό χωριό Καπνόφυτο αρκετές οικογένειες έχουν επιστρέψει από τη Γερμανία, αξιοποιώντας την τηλεργασία για να ζήσουν στον τόπο τους.

Παρά την πρόοδο, όμως, οι δυσκολίες παραμένουν. «Το λεωφορείο έρχεται μόνο τις Πέμπτες. Ο χειμώνας κρατά πάνω από έξι μήνες και η διάθεση ξυλείας ξεκινά αργά, δυσκολεύοντας τους συνταξιούχους», υπογραμμίζει ο κ. Νικολαΐδης και ζητά στήριξη από την πολιτεία για να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά. «Μια χαμηλότερη φορολογία σε τέτοιες περιοχές θα ήταν ένα βήμα», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, όπως και ο αδελφός του, ασχολείται με την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια τριφυλλιού, ενώ στο κατάστημα εστίασης που διατηρούν οι δυο τους χρησιμοποιούν δικές τους πατάτες. «Η ποιότητα ζωής εδώ δεν συγκρίνεται. Είσαι μέσα στη φύση, έχεις ηρεμία, δεν πληρώνεις ενοίκιο και ζεις με αξιοπρέπεια», σημειώνει.

Τοπικά προϊόντα και τουρισμός

Η προβολή των προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του Καρυδοχωρίου δεν είναι απλώς οικονομική στρατηγική, αλλά πράξη αντίστασης στην εγκατάλειψη. Το Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων, που διοργανώνεται εδώ και 16 χρόνια (σ.σ. φέτος είναι προγραμματισμένο για τις 2 Νοεμβρίου) είναι η κορωνίδα των δράσεων του Συλλόγου.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουμε αναλάβει νέοι άνθρωποι. Με τις δικές μας δυνάμεις και την αγάπη του κόσμου προσπαθούμε να αναπτύξουμε τουριστικά το χωριό και να διευκολύνουμε τη ζωή των μεγαλύτερων», εξηγεί ο κ. Νικολαΐδης και προσθέτει με νόημα πως η γιορτή αυτή αποτελεί μια πράξη αντίστασης στην εγκατάλειψη. «Θέλουμε να δείξουμε ότι ο Έλληνας αγρότης είναι εδώ, παλεύει και προσφέρει ποιοτικά προϊόντα απευθείας στον καταναλωτή», λέει με περηφάνια.

Το σήμα κατατεθέν του χωριού είναι τα καρύδια. Στο φετινό 16ο Φεστιβάλ συμμετέχουν και γειτονικά χωριά, όπως το Αχλαδοχώρι, με τα μήλα Φούτζι, το Καπνόφυτο, με καρύδια, και η Φαιά Πέτρα, με ρόδια και τυροκομικά προϊόντα. «Οι παραγωγοί ξεπουλάνε την παραγωγή τους εκείνη τη μέρα. Και το σημαντικότερο: Τα προϊόντα είναι βιολογικά, χωρίς φάρμακα που επηρεάζουν την υγεία μας», τονίζει ο πρόεδρος.

Το Καρυδοχώρι δεν «κλείνει» με τα πρώτα κρύα. Αντίθετα, ο Σύλλογος και οι κάτοικοι του χωριού επιμένουν να το κρατούν ενεργό και επισκέψιμο όλες τις εποχές. Κάπως έτσι, το χωριό έχει αρχίσει να προσελκύει επισκέπτες, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

«Η πλατεία γεμίζει, τα μονοπάτια έχουν κόσμο. Έχουμε δύο ταβερνούλες και τα πέτρινα γεφύρια, που είναι σαν παραμυθένιο σκηνικό. Η κοιλάδα του ποταμού Κορφοβύτη φιλοξενεί εννέα πέτρινα γεφύρια, τα περισσότερα στη Βόρεια Ελλάδα, και αποτελεί πόλο έλξης για πεζοπορικούς και ορειβατικούς συλλόγους. Διοργανώνονται μοναδικές διαδρομές, που συνδυάζουν δράση, παράδοση και αυθεντικές εμπειρίες, προσφέροντας στους επισκέπτες ένα ταξίδι στη φύση, τον αθλητισμό και την τοπική ταυτότητα», καταλήγει ο κ. Νικολαΐδης.