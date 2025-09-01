Ανοίγει από 1η έως 20 Σεπτεμβρίου 2025 η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων νέων αδειών φύτευσης αμπελώνων, οι οποίες θα ισχύσουν για το έτος 2026, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2181/Β’/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν αγροτεμάχιο ίσης ή μεγαλύτερης έκτασης από αυτήν που αιτούνται και να μην έχουν εκκρεμότητες με μη εγκεκριμένες φυτεύσεις. Το ανώτατο όριο νέας φύτευσης ορίζεται στα 100 στρέμματα, με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το 1 στρέμμα.

Το κατώτατο όριο αίτησης διαμορφώνεται στα 3 στρέμματα για τις περισσότερες περιφέρειες, ενώ σε Κρήτη, Νότιο και Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Ήπειρο κατεβαίνει στο 1 στρέμμα. Οι εκτάσεις μπορεί να είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες, ενώ για υφιστάμενες καλλιέργειες απαιτείται εκρίζωση πριν τη φύτευση.

Η κατανομή των αδειών θα γίνει σε εννέα αμπελουργικές περιφέρειες με βάση σύστημα μοριοδότησης:

Νεοεισερχόμενοι παραγωγοί: +3 μονάδες.

Βιολογικοί αμπελώνες, ολοκληρωμένη διαχείριση και αναβαθμίδες: +1 μονάδα.

Εκτάσεις με φυσικούς περιορισμούς (νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας, άνω των 500 μ. υψόμετρο): +1,5 μονάδα.

Διεύρυνση μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων:

Ηπειρωτική χώρα: 5–20 στρ. (+2,1), 20–50 στρ. (+3), άνω των 50 στρ. (+1,5).

Κρήτη, νησιά, Ήπειρος: 3–10 στρ. (+3), 10–50 στρ. (+2,1), άνω των 50 στρ. (+1,5).

Μέλος συνεταιρισμού ή οργάνωσης παραγωγών: +1,5 μονάδα.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με κατάταξη ανά περιφέρεια, ώστε οι άδειες να διανεμηθούν στους δικαιούχους βάσει της συνολικής τους βαθμολογίας.