Το επενδυτικό πλάνο της Cooke για την Avramar

Όπως αποκάλυψε στις 15 Μαΐου στο 4ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας ο αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων της καναδικής Cooke, Joel Richardson, μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η εξαγορά της Avramar Greece από την εταιρεία του Glenn Cooke, σε μια εξέλιξη που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον ισχυρότερο «παίκτη» της εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας και βάζει τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σήριαλ των τελευταίων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο μήνες – στα μέσα του περασμένου Μαρτίου – ανακοινώθηκε η προκαταρκτική συμφωνία της καναδικής Cooke για την απόκτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Avramar Greece, έναντι τιμήματος περίπου 200 εκατ. ευρώ.

«Εμείς θέλουμε να δούμε πως μπορεί να ταιριάξει η Cooke ως ξένος επενδυτής και να μεγαλώσει ως εταιρεία. Με την Avramar είδαμε ότι μπορούμε να ταιριάξουμε», τόνισε ο κ. Richardson, κατά τη διάρκεια συζήτησης με τη δημοσιογράφο, Δήμητρα Μανιφάβα, σπεύδοντας να εξηγήσει πως «η καναδική εταιρεία έχει πραγματοποιήσει περί τις 100 εξαγορές παγκοσμίως με κοινό παρανομαστή το ταίριασμα με ανθρώπους που ξέρουν να καινοτομούν και να μην φοβούνται».

Ο Joel Richardson αποκάλυψε και τα σχέδια του καναδικού ομίλου για την επόμενη μέρα της Avramar. «Είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε πολλά στην Ελλάδα. Θέλουμε να αγκαλιάσουμε την Avramar και να την πάμε στην επόμενη ‘πίστα’. Τους τελευταίους μήνες στείλαμε πολλά δικά μας άτομα εδώ στην Ελλάδα να δουν από κοντά πως λειτουργεί η εταιρεία», σημείωσε.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κι άλλων εξαγορών

Αναφερόμενος πιο συγκεκριμένα στο επενδυτικό πλάνο που σχεδιάζεται, έκανε λόγο για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, με στόχο τη βελτίωση υποδομών, εξοπλισμού και συστημάτων τροφοδοσίας, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών.

«Υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα για περαιτέρω αύξηση παραγωγής. Θέλουμε να δούμε πού μπορούμε να εφαρμόσουμε καινοτομία και τεχνολογία», πρόσθεσε ο ίδιος και απηύθυνε κάλεσμα προς την ελληνική κυβέρνηση «να αγκαλιάσει τον κλάδο» και να του παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία «για σιγουριά και προβλεψιμότητα».

Ερωτηθείς δε ο Joel Richardson για το αν η Cooke ενδιαφέρεται για νέες εξαγορές εταιρειών στην Ελλάδα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο. «Μας ενδιαφέρει η ενδοεταιρική διοργάνωση και είμαστε μια εταιρεία που δημιουργεί οικονομίες κλίμακος», εξήγησε, για να προσθέσει πως «παγκοσμίως ο κλάδος είναι κατακερματισμένος».