Ελαιοκομική κρίση στη Μεσσηνία – Μειωμένες αποδόσεις και πίεση στους συνεταιρισμούς

Η φετινή ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία παρουσιάζει αισθητή μείωση, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς και φορείς του αγροτικού τομέα. Ένας συνδυασμός δυσμενών καιρικών συνθηκών, κλιματολογικών αλλαγών, αυξημένων προσβολών από ασθένειες, ξηρασίας έχει επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των ελαιώνων, σε μια περιοχή που διαχρονικά αποτελεί πυλώνα της ελληνικής ελαιοκομίας.

Στην περιοχή της Ανδανίας, κανονικά αυτή την περίοδο, θα ήταν οι παραγωγοί στη μέση της παραγωγής τους, αλλά τελικά οδεύουν προς το τέλος της.

«Ενώ θα έπρεπε να είμαστε στη μέση της παραγωγής, δυστυχώς είμαστε προς το τέλος. Ήταν τόσο μικρή η παραγωγή μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τα τελευταία 20 χρόνια. Συνήθως είναι η Μεσσηνία ο νομός με τη μεγαλύτερη παραγωγή, οι κλιματολογικές συνθήκες και σε συνδυασμό με την ξηρασία έκαναν την παραγωγή να είναι τόσο μικρή και προβληματική. Είναι η μικρότερη παραγωγή μακράν των τελευταίων 30 ίσως ετών. Και σε άλλες περιοχές η παραγωγή είναι μικρή», ανέφερε στην εκπομπή «Περίμετρο» της ΕΡΤ3 ο Γιάννης Ηλιάδης, πρόεδρος συνδέσμου ελαιοτριβείων Μεσσηνίας και στάθηκε και στο πως επηρεάζονται οι τιμές.