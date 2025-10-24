Αυξημένη η παραγωγή οινοστάφυλων στη Λήμνο

Με αύξηση της παραγωγής και εξαιρετική ποιότητα σταφυλιών ολοκληρώθηκε ο φετινός τρύγος για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λήμνου «Η Ένωση». Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και η καλή κατάσταση των αμπελιών συνέβαλαν ώστε να προμηνύεται μια καλή χρονιά, η οποία υπόσχεται κρασιά με πλούσια αρώματα και άριστη δομή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συνεταιρισμού, «ο τρύγος του Μοσχάτου Αλεξανδρείας ξεκίνησε στις 21 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η ποσότητα ήταν αυξημένη κατά 30% περίπου, αποτέλεσμα των ικανοποιητικών βροχοπτώσεων του χειμώνα. Οι ήπιες θερμοκρασίες του καλοκαιριού διατήρησαν τις οξύτητες σε πολύ καλά για την ποικιλία επίπεδα και συνετέλεσαν στην ανάπτυξη των πλούσιων πρωτογενών αρωμάτων του Μοσχάτου Αλεξανδρείας.

Δεν παρατηρήθηκαν μυκητολογικές προσβολές τόσο στη συμβατική όσο και στη βιολογική καλλιέργεια, ως συνέπεια της σωστής καταπολέμησής τους, αλλά και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο τρύγος του Λημνιού διήρκεσε από τις 9 έως τις 11 Σεπτεμβρίου με αύξηση της παραγωγής σε σχέση με τον τρύγο του 2024, ενώ η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών ήταν, όπως και στο Μοσχάτο, εξαιρετική. Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν στην ανάπτυξη του τυπικού χαρακτήρα της ποικιλίας, δίνοντας κρασιά με πλούσια αρώματα κόκκινων φρούτων και πολύ καλή δομή. Σε γενικές γραμμές, ο τρύγος κύλησε ομαλά, χωρίς να υπάρξουν απρόοπτα, ενώ το θετικό στοιχείο είναι η αύξηση της παραγωγής, που βοηθά τον ΑΣ Λήμνου “Η Ένωση” να αντεπεξέλθει στην αυξανόμενη ζήτηση των κρασιών που παράγει».