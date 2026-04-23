ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Μικροί Καλλιεργητές»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μικροί Καλλιεργητές», μία πρωτοβουλία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σε συνεργασία με την Open Farm, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με στόχο να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στη γη, τη γνώση και τη βιωματική μάθηση. Φέτος, το πρόγραμμα θα ταξιδέψει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στον νέο κύκλο.

Σε μια εποχή όπου η σχέση των παιδιών με τη φύση γίνεται ολοένα και πιο απομακρυσμένη, η πρωτοβουλία «Μικροί Καλλιεργητές» επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, φέρνοντας την αγροδιατροφή μέσα στο σχολείο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και βασίζεται σε μια απλή αλλά ουσιαστική ιδέα: τα παιδιά να δημιουργήσουν τον δικό τους σχολικό λαχανόκηπο. Μέσα στον προαύλιο χώρο του σχολείου, οι μαθητές φυτεύουν, φροντίζουν και παρακολουθούν την ανάπτυξη των φυτών, μετατρέποντας τη μάθηση σε βιωματική εμπειρία.

Πέρα από την καλλιέργεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστήρια που εστιάζουν στη σωστή διατροφή, τη βιοποικιλότητα και την αναγέννηση του εδάφους. Έτσι, οι μαθητές δεν μαθαίνουν μόνο «πώς» παράγεται η τροφή, αλλά και «γιατί» έχει σημασία ο τρόπος παραγωγής της για το περιβάλλον και την υγεία.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, με στόχο τη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από μικρή ηλικία και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. Παράλληλα, φιλοδοξεί να επανασυνδέσει τη νέα γενιά με τη γη, σε μια περίοδο όπου η προέλευση της τροφής συχνά παραμένει άγνωστη στους καταναλωτές του αύριο.