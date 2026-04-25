Piraeus Startup Accelerator: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τον 2ο κύκλο του προγράμματος

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον 2ο κύκλο του Piraeus Startup Accelerator, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς «EQUALL», σε στρατηγική συνεργασία με τον Κόμβο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας POS4work – Point of Synergy, και συνεργάτη καινοτομίας, τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Piraeus Startup Accelerator αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης, σχεδιασμένο να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα εργαλεία, εξατομικευμένη καθοδήγηση και πρόσβαση σε χρηματοδότηση έως 75.000€, ώστε να εξελιχθούν και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της επιχειρηματικής τους πορείας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως τις 10 Μαΐου 2026.