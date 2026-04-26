Η Τράπεζα της Ελλάδος αναδεικνύει το gaiasense ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης για την αγροτική παραγωγή

Στη σημασία της ευφυούς γεωργίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος εστιάζει η τελευταία έκθεση του Διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η υιοθέτηση πρακτικών ευφυούς γεωργίας (precision farming), όπως η έξυπνη άρδευση, η εφαρμογή μεταβλητών δόσεων λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και η αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών που παρέχουν συμβουλές σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την οικονομική απόδοση των παραγωγών. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση των εισροών και, κατ’ επέκταση, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αγροτικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο gaiasense, το οποίο παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετική παραπομπή της έκθεσης, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής αγροτικής συμβουλευτικής που αναπτύχθηκε από τη NEUROPUBLIC και συνδυάζει τεχνολογίες αιχμής με επιστημονική γνώση, με στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγής.

Το σύστημα υποστηρίζεται – σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ – από το δίκτυο συνεργατών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και απευθύνεται τόσο σε μεμονωμένους παραγωγούς όσο και σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, προσφέροντας εξατομικευμένες συμβουλές και δεδομένα πεδίου που διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων.

Η ανάδειξη τέτοιων εργαλείων από την κεντρική τράπεζα υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της ψηφιακής μετάβασης στον πρωτογενή τομέα, σε μια περίοδο όπου η αύξηση της παραγωγικότητας και η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελούν βασικές προκλήσεις για την ελληνική γεωργία.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει η έκθεση, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της αγροτεχνολογίας απαιτεί την αναγνώριση των προκλήσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα για τους μικροκαλλιεργητές ή τις μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις. Για την αποτελεσματικότερη κάλυψη των κενών στην ενημέρωση, την πρόσβαση και την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, χρειάζεται συντονισμένη πολυμερής προσπάθεια.

Συγκεκριμένα, απαιτείται:

α) η καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης για τη δημιουργία υποδομών με σκοπό τη συγκέντρωση και ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και ενός κανονιστικού πλαισίου για τη χρήση των νέων τεχνολογιών,

β) η συνεργασία των εταιριών τεχνολογίας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και προσαρμογή εφαρμογών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες,

γ) ο ανασχεδιασμός του επιχειρηματικού αγροτικού υποδείγματος με ενθάρρυνση και καθοδήγηση στην εφαρμογή των σύγχρονων τρόπων οργάνωσης της παραγωγής,

δ) η ενσωμάτωση σπουδών στον αγροτικό τομέα και η σύνδεσή τους με τον βιομηχανικό τομέα μεταποίησης τροφίμων και

ε) η κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων και η αξιολόγηση των κινδύνων αλλά και των οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών.

