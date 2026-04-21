Nature Robots: Μείωση στα χημικά έως και 90% μέσω των αυτοματισμών από μία γερμανική start up

Σε μια περίοδο όπου η γεωργία καλείται να απαντήσει ταυτόχρονα σε δημογραφικές, περιβαλλοντικές και παραγωγικές πιέσεις, μία γερμανική νεοφυής επιχείρηση αγροτεχνολογίας, η Nature Robots, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 4 εκατ. ευρώ, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και εμπορικής αξιοποίησης της τεχνολογίας της. Η εταιρεία, με έδρα το Όσναμπρικ, αναπτύσσει λογισμικό αυτονομίας για αγροτικά μηχανήματα, επιτρέποντας σε κατασκευαστές να ενσωματώσουν λειτουργίες αυτόνομης πλοήγησης χωρίς να επενδύσουν σε πολυετή και δαπανηρή εσωτερική ανάπτυξη. Η τεχνολογία της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από μεγάλες καλλιέργειες έως δενδροκομία, αμπελουργία και συστήματα αγροδασοπονίας ή αγρο-φωτοβολταϊκών. Σύμφωνα με τον CEO και συνιδρυτή, Dr Sebastian Pütz, η γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «τριπλή πρόκληση»: Την ανάγκη διατροφής ενός παγκόσμιου πληθυσμού που πλησιάζει τα 10 δισεκατομμύρια, τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υφιστάμενων πρακτικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αυτονομία δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική εξέλιξη, αλλά εργαλείο μετάβασης. Η λύση της Nature Robots βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και προσφέρει υψηλής ακρίβειας πλοήγηση και παρακολούθηση, επιτρέποντας σε μηχανές να λειτουργούν αυτόνομα σε απλά αλλά και σύνθετα περιβάλλοντα, από συμβατικές έως βιολογικές και αναγεννητικές καλλιέργειες. Παράλληλα, δημιουργεί τη βάση για εφαρμογές όπως η στοχευμένη διαχείριση εισροών. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμβολή της τεχνολογίας στη βιωσιμότητα. Μέσω καινοτομιών όπως η ζιζανιοκτονία με λέιζερ, η χρήση χημικών μπορεί να μειωθεί έως και 90%, ενώ η βελτιστοποιημένη διαχείριση των καλλιεργητικών εργασιών μπορεί να περιορίσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως και 25%. Ταυτόχρονα, η έμφαση σε ελαφρύτερα μηχανήματα συμβάλλει στην προστασία της δομής του εδάφους. Η πρόσφατη χρηματοδότηση, με τη συμμετοχή επενδυτικών σχημάτων όπως τα Climentum Capital, Bayern Kapital και Planetary Impact Ventures, θα κατευθυνθεί κυρίως στην ενίσχυση της ομάδας, καθώς και στη δημιουργία νέου γραφείου στο Μόναχο. Παράλληλα, στόχος είναι η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε εμπορικά μηχανήματα, μειώνοντας τον χρόνο μετάβασης από την ανάπτυξη στην εφαρμογή. Ως spin-off του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (DFKI), η Nature Robots εντάσσεται σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας. Η πορεία της αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση στην αγροτική τεχνολογία: Τη μετάβαση από απομονωμένες τεχνολογικές λύσεις σε ολοκληρωμένα, επεκτάσιμα συστήματα, που συνδυάζουν παραγωγικότητα και βιωσιμότητα.