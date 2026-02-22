Αγροτικές Κινητοποιήσεις: Μετά την Αθήνα σκέψεις για Agrotica και Κιλελέρ

Στα χωριά τους επέστρεψαν οι αγρότες μετά το συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν στην Αθήνα, κλείνοντας έτσι τον φετινό κύκλο των κινητοποιήσεων. Μπροστά τους έχουν τις σπορές των εαρινών καλλιεργειών που είναι και οι βασικές στον κάμπο, όπως βαμβάκι, ντομάτα, καλαμπόκι.

Σύμφωνα με τον καθιερωμένο προγραμματισμό αυτές τις ημέρες οι αγρότες θα ρίξουν λιπάσματα στα σιτηρά, ενώ ακολουθεί μέσα στον Μάρτιο η σπορά του καλαμποκιού και αμέσως μετά το Πάσχα η σπορά του βαμβακιού και της ντομάτας.

Ο προβληματισμός για τη φετινή χρονιά είναι μεγάλος και έγκειται στην έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, κάτι που αναδείχτηκε και στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις, με δεδομένο ότι μία σειρά από πληρωμές και αποζημιώσεις δεν έχουν δρομολογηθεί, όπως και οι λύσεις για το κόστος παραγωγής.

Αρκετοί αγρότες όπως φαίνεται θα καλλιεργήσουν αποκλειστικά και μόνο για τις επιδοτήσεις, αδιαφορώντας για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων.

Η ανησυχία μεγαλώνει, όσο η κυβέρνηση καθυστερεί να νομοθετήσει όσα δεσμεύτηκε στις πρόσφατες συναντήσεις με τις Επιτροπές Αγώνα για το πετρέλαιο, το ρεύμα, τις πληρωμές από τα οικολογικά σχήματα, ενώ θολό παραμένει το τοπίο με τις διορθώσεις στα ΑΤΑΚ και τα ΚΑΕΚ, αναφορικά με τις ιδιοκτησίες των αγροτεμαχίων, καθώς ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρξει με το κλείσιμο του συστήματος δηλώσεων ΟΣΔΕ (27/2).

Η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων πάντως σκοπεύει να υπενθυμίσει, όπως έπραξε και με το συλλαλητήριο της Αθήνας στην κυβέρνηση, την ανάγκη επίσπευσης όλων των μέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και μείωσης του κόστους παραγωγής. Έτσι τέλος του μήνα θα συνεδριάσει ξανά, ίσως δια ζώσης, ίσως και διαδικτυακά για να αποφασίσουν εάν θα διοργανώσουν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην έκθεση Agrotica της Θεσσαλονίκης (12 με 15 Μαρτίου). Δεδομένη θεωρείται η διαμαρτυρία τους στη φετινή επέτειο του Κιλελέρ και αυτό που απομένει να διευκρινιστεί αν το συλλαλητήριο τιμής στον Μαρίνο Αντύπα θα γίνει την προτελευταία ή τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας μιλώντας στην «ΥΧ» και κάνοντας τον απολογισμό των φετινών αγροτικών κινητοποιήσεων αναφέρθηκε στα κέρδη του αγώνα, που είναι η ενότητα, η μαχητικότητα και το σθένος που επέδειξαν οι αγρότες για 55 μέρες υπό δύσκολες συνθήκες στους δρόμους. Κληθείς δε να χαρακτηρίσει το ηθικό των αγροτών, καθώς δεν ικανοποιήθηκαν τα βασικά αιτήματά τους ανέφερε ότι «αποτελεί υποχρέωσή τους για τις επόμενες γενιές να συνεχίζουν να διεκδικούν την επιβίωση και παραμονή τους στα χωριά».

Τέλος σχετικά με τις διαρροές ότι σύντομα θα ακολουθήσουν αγροτοδικεία για τις φετινές κινητοποιήσεις, ο κ. Αλειφτήρας αναφέρει ότι δεν έχουν φτάσει στα ηγετικά στελέχη των Ομοσπονδιών κλήσεις από την Εισαγγελία για να καταθέσουν για το αδίκημα της παρακώλησης συγκοινωνιών». Αν αυτό συμβεί, θεωρείται δεδομένη η αντίδρασή τους.