Όλο το βράδυ στο Σύνταγμα τα τρακτέρ – Επόμενος σταθμός η Agrotica στη Θεσσαλονίκη (φώτος-βίντεο)

Σταθμευμένα στην πλατεία Συντάγματος θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας τα περίπου 70 τρακτέρ και οι 2.500 αγρότες που συμμετέχουν στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, με τους αγρότες να σχεδιάζουν συντεταγμένη αποχώρηση το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η κινητοποίηση ήταν σε εξέλιξη έως το βράδυ έξω από τη Βουλή, με περισσότερους από χίλιους αγρότες και κτηνοτρόφους να έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας. Πολλοί εξ αυτών έφτασαν με λεωφορεία από διάφορες περιοχές της χώρας.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι αναχώρησαν χθες για τον Πειραιά και από εκεί κατευθύνθηκαν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στη διαμαρτυρία.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους παραμένει το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%. Όπως επισημαίνουν, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν και στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς –όπως αναφέρουν– να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις που να τους ικανοποιούν.

Στο Σύνταγμα βρίσκονται επίσης σωματεία εργαζομένων, φοιτητικοί σύλλογοι και ομοσπονδίες, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους διαμαρτυρόμενους αγρότες.

Σύμφωνα με όσα έκαναν γνωστά οι εκπρόσωποι των αγροτών στις ομιλίες τους στο Σύνταγμα, οι κινητοποιήσεις δεν τελείωσαν προαναγγέλλοντας ότι ο επόμενος σταθμός θα είναι η έκθεση Agrotica στην Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο.

«Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση»

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση και θέλει να μας σπρώξει έξω από την παραγωγή», τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας.

Μιλώντας από το Σύνταγμα, όπου βρίσκονταν πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, επισήμανε ότι «εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε στα χωριά μας, στις καλλιέργειές μας για να παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα, τα οποία τα πουλάμε φθηνά και φτάνουν στο τραπέζι πανάκριβα».

Ακολουθούν δηλώσεις του Δημάρχου Τυρνάβου Στέλιου Τσικριτσή

Υπογράμμισε ότι θα επιμείνουν στον αγώνα τους και πως «είναι ένας διαρκής αγώνας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι δεν είναι θέμα χρόνου η ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, αλλά «ζήτημα πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης η οποία αυτή τη στιγμή μας σπρώχνει έξω από την παραγωγή και ερημώνει την ύπαιθρο».

Ακολουθούν δηλώσεις εκπροσώπων των αγροτών από το Συλλαλητήριο στην Αθήνα

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», δήλωσε από τη μεριά του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θα μας έχει πάντα απέναντί της όσο δεν αλλάζει πολιτική, όσο δεν εφαρμόζει μια πολιτική που να κρατάει την ύπαιθρο ζωντανή».

«Τα μπλόκα θα ξαναστηθούν εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», πρόσθεσε.

Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννη Τουρτούρα. «Εμείς στον Προμαχώνα είπαμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μέχρι να κερδίσουμε», είπε.

«Μπορεί τα μπλόκα να σταμάτησαν αλλά ο αγώνας συνεχίζεται και για αυτό εμείς είμαστε εδώ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, Λάζαρος Ουζουνίδης.

Κατέληξε πως «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και έχουμε χορτάσει λόγια και είναι καιρός να γίνουν πράξεις, για αυτό είμαστε εδώ».

Σημειώνεται ότι στο Σύνταγμα παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κ.α.