Τσιάρας από Agrotica: Θα εξαντλήσουμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, για να στηρίξουμε τον Έλληνα αγρότη

«Η κυβέρνηση θα είναι παρούσα και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς, αντιμετωπίζοντας ένα ζήτημα το οποίο οφείλεται σε έναν τρίτο λόγο”, εννοώντας την κρίση ακρίβειας στα καύσιμα που έχει προκύψει από τη σύρραξη στη Μ. Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στο περιθώριο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ στην Agrotica.

Μάλιστα, διαβεβαίωσε ότι «είμαστε διατεθειμένοι να εξαντλήσουμε κάθε εργαλείο, κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, προκειμένου να στηρίξουμε τον Έλληνα αγρότη και την ελληνική παραγωγή, ειδικά αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Τσιάρα:

«Η κυβέρνηση έλαβε πολλά μέτρα, προκειμένου να στηρίξει τον Έλληνα παραγωγό στην κατεύθυνση της μείωσης του κόστους παραγωγής. Μεταξύ αυτών των μέτρων, ξέρετε ότι είναι η επιστροφή του ΕΦΚ, που για πρώτη φορά γίνεται με νομοθετική πρωτοβουλία και βεβαίως το γεγονός ότι τελευταία αποφασίστηκε και ότι πρόκειται σε πολύ σύντομο χρόνο να έχουμε την αποφορολόγηση του αγροτικού πετρελαίου από τον ΕΦΚ στην αντλία. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως, σήμερα που μιλάμε βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα νέων προκλήσεων, οι οποίες υπαγορεύονται από τις πολεμικές συρράξεις στη Μ. Ανατολή κι εκεί επειδή είναι βέβαιο ότι θα βρεθούμε με ένα κύμα ανατιμήσεων, με ένα κύμα ακρίβειας κι ενδεχομένως αύξησης του ενεργειακού κόστους, διαβεβαιώνω για άλλη μια φορά ότι – όπως είπα και στη χτεσινή μου ομιλία κατά τα εγκαίνια της έκθεσης – η κυβέρνηση θα είναι παρούσα και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς αντιμετωπίζοντας ένα ζήτημα το οποίο οφείλεται σε έναν τρίτο λόγο (σ.σ. εξωγενή παράγοντα). Το έκανε και στο παρελθόν με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είμαστε διατεθειμένοι να εξαντλήσουμε κάθε εργαλείο, κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, προκειμένου να στηρίξουμε τον Έλληνα αγρότη και την ελληνική παραγωγή, ειδικά αυτή τη δύσκολη στιγμή».