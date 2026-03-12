Με πληρωμές Νέων Αγροτών και Σχέδια Βελτίωσης ο Κ. Τσιάρας στα εγκαίνια της Agrotica

Στις πολιτικές της κυβέρνησης για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, αλλά και στις πρωτοβουλίες που προωθούνται για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της 31ης Agrotica.

Ο υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο προχωρά στην ενεργοποίηση των νέων Σχεδίων Βελτίωσης νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, με στόχο την ταχύτερη ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του προγράμματος για τους Νέους Γεωργούς, συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο διάστημα αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη δόση της ενίσχυσης στους δικαιούχους, δίνοντας σημαντική ανάσα σε νέους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

Ωστόσο, τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα έντασης, καθώς στην είσοδο του χώρου σημειώθηκαν επεισόδια με διαδηλωτές. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες επιχείρησαν να εισέλθουν στον χώρο της έκθεσης, δηλώνοντας ότι επιθυμούσαν να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με τον υπουργό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης:

Κυρίες και κύριοι,

Αξιότιμοι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης,

Εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων,

Αγαπητοί παραγωγοί,

Άνθρωποι του μόχθου, της επιμονής και της δημιουργίας,

Βρισκόμαστε σήμερα στη Agrotica 2026, εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι απλώς για να εγκαινιάσουμε μια ακόμη αγροτική έκθεση.

Είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε με ειλικρίνεια για το παρόν και με πίστη για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Για να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που διαπερνά την ελληνική ύπαιθρο τα τελευταία χρόνια: υπάρχει ελπίδα;

Η απάντηση προκύπτει από τη γνώση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και τη διάθεση επίλυσής τους που έχει η πολιτεία.

Κυρίες και κύριοι,

Κατ’ αρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για εμάς, για την κυβέρνηση και προσωπικά για εμένα, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής, στη Θεσσαλία, ο πρωτογενής τομέας δεν είναι ένας αριθμός στο ΑΕΠ.

Είναι η βαθύτερη ρίζα της εθνικής μας υπόστασης.

Πρωτογενής τομέας είναι:

– η γη που μας θρέφει,

– η περιφέρεια που κρατά ζωντανό τον κοινωνικό ιστό,

– η παραγωγή που εγγυάται επισιτιστική ασφάλεια,

– η γευστική ταυτότητα της Ελλάδος, που ταξιδεύει στις αγορές του κόσμου,

– οι αγρότες μας, οι άνθρωποι που καθημερινά μοχθούν, για να υπάρχει επισιτιστική επάρκεια.

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, ενεργειακής αβεβαιότητας, κλιματικής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων, η διατροφική επάρκεια και η ανθεκτικότητα της αγροτικής παραγωγής, δεν είναι θεωρητικές έννοιες. Είναι όροι εθνικής κυριαρχίας.

Γνωρίζουμε όμως ότι οι άνθρωποι της παραγωγής δεν ζουν με διακηρύξεις. Ζουν με τα προβλήματα που δημιουργούν το κόστος του πετρελαίου, η τιμή του ρεύματος, το ύψος των εισροών, η αβεβαιότητα του καιρού, η πίεση των αγορών και με μια σειρά άλλων προβλημάτων.

Και μαζί με αυτά, αντιμετωπίζουμε και τα διαχρονικά, εγγενή προβλήματα της ελληνικής γεωργίας:

Μικρός και κατακερματισμένος κλήρος

Γήρανση αγροτικού πληθυσμού

Έλλειψη εργατικών χεριών

Περιορισμένη συνεργατική κουλτούρα

Μειωμένη διαπραγματευτική ισχύς στην αγορά

Χρέος μας, ως υπεύθυνη πολιτική ηγεσία, είναι να κοιτάζουμε την πραγματικότητα κατάματα.

Δεν ερχόμαστε να πούμε ότι όλα είναι εύκολα. Ούτε ότι διαθέτουμε «μαγικό ραβδί» που επιλύει όλα τα προβλήματα.

Ερχόμαστε, όμως, να πούμε ότι έχουμε την πολιτική βούληση να λύσουμε προβλήματα, γιατί η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί πολιτική μας επιλογή και ότι για την επίτευξη του στόχου μας υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο και προτάσεις.

Γνωρίζουμε ότι ο αγροτικός τομέας συνεισφέρει 4%–4,5% στο ΑΕΠ – υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και αν υπολογίσουμε και τη μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, η συνεισφορά αυτή στο ΑΕΠ ξεπερνά το 10% .

Συνεπώς, μιλάμε για έναν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι:

Όταν ο αγρότης πιέζεται, πιέζεται η περιφέρεια.

Όταν η παραγωγή μειώνεται, μειώνεται η κοινωνική συνοχή.

Όταν η ύπαιθρος αδειάζει, η χώρα χάνει μέλλον. Και

Όταν η αγροτιά πάει καλά, πάει καλά και το σύνολο της οικονομίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο λαός.

Για αυτό ο πρωθυπουργός πήρε την πρωτοβουλία για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τον Πρωτογενή Τομέα.

Γιατί το μέλλον της ελληνικής γης δεν μπορεί να είναι αντικείμενο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης.

Χρειάζεται εθνική πολιτική.

Χρειάζεται σχέδιο με διάρκεια, καθώς η εφαρμογή μιας συνεκτικής και στοχευμένης πολιτικής ανάταξης του πρωτογενούς τομέα, ξεπερνά τα βιολογικά όρια του χρόνου μιας κυβέρνησης.

Με στόχο την υλοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης, που επικεντρώνεται στο τρίπτυχο «κανονικότητα – σταθερότητα – προοπτική», το 2025 διοχετεύθηκαν στον πρωτογενή τομέα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 600 εκατομμύρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αυτό δεν είναι λογιστική εγγραφή.

Είναι έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον αγροτικό κόσμο ως στρατηγική προτεραιότητα.

Και αυτή η στήριξη δεν περιορίζεται σε αποσπασματικές ενισχύσεις, αλλά εντάσσεται σε ένα μόνιμο πλαίσιο παρεμβάσεων που μειώνουν το κόστος παραγωγής και αυξάνουν το καθαρό εισόδημα.

Μέσα σε αυτή τη στρατηγική εντάσσονται συγκεκριμένα, διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία αλλάζουν το τοπίο:

Η μείωση του ΦΠΑ σε ζωοτροφές και λιπάσματα στο 6%, ώστε να περιοριστεί άμεσα το κόστος παραγωγής.

Η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, για να διευκολυνθεί ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού.

Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, που από τον Νοέμβριο του 2025 ανέρχεται στο 100%, παρέχοντας ουσιαστική ανακούφιση.

Το σταθερό αγροτικό τιμολόγιο «ΓΑΙΑ», με διασφαλισμένη τιμή ρεύματος στα 8,5 λεπτά και επέκταση έως το 2028, ώστε να υπάρχει προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος.

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες.

Η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για όσους συμμετέχουν σε συνεταιριστικά σχήματα

Η ρύθμιση των κόκκινων αγροτικών δανείων, ώστε να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας, με δικαιότερη κατανομή βαρών.

Η αύξηση του επιδόματος μητρότητας για τις αγρότισσες, αναγνωρίζοντας τον διπλό τους ρόλο.

Η μείωση -και σε μικρούς οικισμούς η κατάργηση – του ΕΝΦΙΑ, για να στηριχθεί η παραμονή στην ύπαιθρο.

Οι στοχευμένες ενισχύσεις de minimis σε κλάδους που επλήγησαν.

Δημιουργούμε συνθήκες επανεκκίνησης της αγροτικής παραγωγής, αναπτύσσοντας συγκεκριμένες πολιτικές:

Ενισχύουμε την αγροτική εκπαίδευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας συστήματος AKIS, καθώς ο σύγχρονος αγρότης πρέπει να έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σύγχρονες πρακτικές. Η γνώση και καινοτομία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι όρος επιβίωσης.

Ενεργοποιούμε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά νέα Σχέδια Βελτίωσης

Προχωρούμε στη μέγιστη απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τις υδατοκαλλιέργειες, τον αγροτουρισμό.

Με αποφασιστικότητα μεταβαίνουμε από την κρίση στην κανονικότητα. Από την επιδοματική πολιτική περνάμε στην πολιτική προσέλκυσης πόρων σε επενδύσεις, τεχνολογία, πράσινη μετάβαση, κατάρτιση και συνεργασίες, που διασφαλίζουν αυξημένο εισόδημα στον αγρότη και υπεραξία στα ελληνικά προϊόντα.

Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα, απέναντι στην κλιματική κρίση και τις επιζωοτίες

Θέτουμε τη θάλασσα στον πυρήνα της αναπτυξιακής μας ατζέντας. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια με κανόνες βιωσιμότητας βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, καθώς δίνουν προστιθέμενη αξία και ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονομία.

Ενισχύουμε τη διαφάνεια στα βιολογικά προϊόντα. Θωρακίζουμε το πλαίσιο ελέγχων και πιστοποίησης, με κανόνες που ισχύουν για όλους και εισάγουμε την ψηφιακή ιχνηλασιμότητα, ώστε να προστατεύεται ο έντιμος παραγωγός, να περιορίζονται οι «ελληνοποιήσεις»/παρατυπίες και να κερδίζει αξιοπιστία το ελληνικό βιολογικό στις αγορές.

Στον Στρατηγικό μας Σχεδιασμό εντάχθηκαν μια σειρά από δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΣΣ ΚΑΠ:

Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα που αφορά στις Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες υπερκαλύφθηκε κατά 80%. Η υπερκάλυψη των αιτήσεων αποδεικνύει ότι οι ίδιοι οι παραγωγοί θέλουν να μεταβούν σε ένα πιο αποδοτικό, τεχνολογικά προηγμένο και εξαγωγικά προσανατολισμένο μοντέλο. Θέλουμε η Ελλάδα να μην πουλά μόνο πρώτες ύλες, αλλά ποιοτικά, τυποποιημένα, πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προχωρούν τα αρδευτικά έργα. Χωρίς νερό, δεν υπάρχει γεωργία. Για αυτό υλοποιούνται 98 έργα υποδομών, προϋπολογισμού περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Προχωρούν πέντε μεγάλα εμβληματικά, αρδευτικά έργα μέσω ΣΔΙΤ, ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ (Ταυρωπός, Υπερείων, Νέστος, Μηναγιώτικο, Κοχλάκια-Λασίθι) Δρομολογούνται 42 νέα έργα διαχείρισης υδάτων, με πρόσθετους πόρους δεκάδων εκατομμυρίων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση του αρδευτικού χάρτη της χώρας από τη μεταπολίτευση. Δεν είναι απλώς έργα. Είναι εγγύηση παραγωγικής συνέχειας σε ένα περιβάλλον κλιματικής αστάθειας.

Ολοκληρώνεται η αξιολόγηση του προγράμματος των Νέων Γεωργών ύψους 242 εκατ. ευρώ και σύντομα θα καταβληθεί η πρώτη δόση στους δικαιούχους.

Υπεγράφη και υλοποιείται η Συμφωνία Χρηματοδότησης με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την ενεργοποίηση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων του ΣΣ ΚΑΠ. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσια δαπάνη 160 εκατομμυρίων ευρώ που θα προκαλέσει μόχλευση άνω των 350 εκατομμυρίων, εγγυήσεις δανείων, μικροδάνεια με επιδότηση επιτοκίου, ειδικό εργαλείο για νέους αγρότες. Στόχος να εξασφαλίσουμε ευνοϊκούς όρους δανεισμού και πρόσβασης της αγροτικής επιχειρηματικότητας σε ρευστότητα για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης. Γιατί επιδότηση χωρίς επένδυση δεν δημιουργεί μέλλον. Η επένδυση δημιουργεί παραγωγική υπεραξία.

Προδημοσιεύτηκε η γεωργοπεριβαλλοντική δράση για τη Μείωση του Αποτυπώματος Άνθρακα καλλιεργειών, όπως το βαμβάκι και η βιομηχανική ντομάτα.

Εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και ένταξη σημαντικών δημοσίων επενδύσεων σε παρεμβάσεις εγγειοβελτιωτικών υποδομών και αγροτικής οδοποιίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η αξιολόγηση επενδύσεων στην Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων καθώς και των προγραμμάτων α) χρηματοδότησης της σύστασης και λειτουργίας Ομάδων Παραγωγών και β) της Συνεργασίας μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων για την προώθηση της καινοτομίας στη Γεωργία.

Εντός του 2026 επίσης θα προκηρυχθεί από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, το σύνολο των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER για την περίοδο 2023-2027.

Eνισχύουμε το δίκτυο γεωργικών συμβούλων. Ήδη υλοποιείται πρόγραμμα ύψους 93 εκατ. ευρώ στο οποίο είναι ενταγμένοι 650 γεωργικοί σύμβουλοι και αφορά 80.000 γεωργούς. Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και την περίοδο 2025-2027, με νέο χρηματοδοτικό μέτρο ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ.

Ολοκληρώνουμε ψηφιακές εφαρμογές όπως το ΑΡΤΕΜΙΣ και το Greek Farms. Η αγροτική παραγωγή του μέλλοντος βασίζεται στα δεδομένα, στην ακριβή χρήση εισροών, στη μείωση κόστους μέσω τεχνολογίας, στη βιωσιμότητα που μετατρέπεται σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι με αυτά τα μέτρα επιλύεται το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Δικαιούμαστε, όπως, να πούμε, ότι για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, εφαρμόζεται ένα συνεκτικό πλέγμα μόνιμων μέτρων που απαντά στο βασικό πρόβλημα: το υψηλό κόστος παραγωγής.

Ένα πρόβλημα που αναγνωρίζουμε ότι επιδεινώνεται με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει και την παραγωγή.

Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, η κυβέρνηση δεν στέκεται ως απλός παρατηρητής.

Καταγράφουμε τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα και μελετάμε τρόπους για την άμεση αντιμετώπισή τους.

Όπως με αποτελεσματικότητα λάβαμε μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία, με την ίδια αποτελεσματικότητα θα ενεργήσουμε και τώρα και θα αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι αγρότες μας πρέπει να καταλάβουν κάτι: Δεν είναι μόνοι τους. Η κυβέρνηση είναι στο πλευρό τους.

Είμαστε δίπλα τους, τους στηρίξαμε και στην περίοδο του covid και στην περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία. Θα τους στηρίξουμε και στην παρούσα δύσκολη περίοδο.

Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να είμαστε δίπλα τους.

Κυρίες και κύριοι,

Με στόχο έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα, προχωρούμε, παράλληλα και σε βαθιές θεσμικές αλλαγές.

Η μεταφορά κρίσιμων λειτουργιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι τομή διαφάνειας.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις καταλήγουν στους πραγματικούς παραγωγούς, με πλήρεις διασταυρωτικούς ελέγχους, με αξιοπιστία έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών και, κυρίως, με δικαιοσύνη απέναντι στους συνεπείς αγρότες.

Ένα καθαρό σύστημα πληρωμών δεν είναι απλώς διοικητική μεταρρύθμιση. Είναι αποκατάσταση εμπιστοσύνης.

Στην κτηνοτροφία, μετά τα πλήγματα από πανώλη και ευλογιά, διατέθηκαν συνολικά 185 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις.

Έως 250 ευρώ ανά ζώο, από τα υψηλότερα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πλήρης ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Αποζημίωση 100% της ασφαλιζόμενης αξίας μέσω ΕΛΓΑ. Αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ.

Και αυτές είναι ρυθμίσεις που ισχύουν για το σύνολο των αγροτών.

Δεν αφήσαμε τους κτηνοτρόφους μόνους τους. Και δεν θα τους αφήσουμε.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα διεκδικεί ισχυρή ΚΑΠ για την περίοδο 2028–2034, με επαρκείς πόρους και δίκαιη κατανομή. Έχουμε δεσμευθεί – και σύντομα ξεκινάμε- εθνικό διάλογο, σε ολόκληρη τη χώρα, για τη διαμόρφωση των θέσεων της χώρας μας εν όψει της νέας ΚΑΠ.

Στόχος μας είναι η χρηματοδότηση από τη νέα ΚΑΠ να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με την τρέχουσα.

Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία κινητοποιούνται 45 δισ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, αποτελεί ένα θετικό μήνυμα.

Στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, όπως η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Mercosur, διασφαλίζεται πλήρης προστασία για 21 ελληνικά ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα, από τη φέτα έως το ελαιόλαδο και τα κρασιά μας. Ανάλογα ευνοϊκή για τα ελληνικά προϊόντα, είναι και η συμφωνία της ΕΕ με τη χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, την Ινδία.

Η Ελλάδα δεν φοβάται τον ανταγωνισμό όταν έχει ποιότητα, ταυτότητα και θεσμική θωράκιση.

Για να μπορέσουμε όμως να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των νέων αγορών που διανοίγονται για τον πρωτογενή τομέα θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον μύθο του Αισώπου.

Σύμφωνα με τον μεγάλο αυτό Έλληνα που μέσα από τους μύθους του έλεγε μεγάλες αλήθειες, ένας γεωργός προσπαθούσε να διδάξει τα παιδιά του που διαπληκτίζοντο μεταξύ τους, ότι όπως τα ραβδιά δεν σπάνε όταν είναι δεμένα μαζί, έτσι και αυτοί θα είναι ανίκητοι αν παραμείνουν ενωμένοι. Από τον μύθο αυτό που αναφέρεται σε έναν γεωργό και στα παιδιά του, οφείλουμε κι εμείς να διδαχθούμε και να κάνουμε πράξη το «η ισχύς εν τη ενώσει».

Τη ρήση αυτή οφείλουμε να την κάνουμε βίωμα – ιδιαίτερα σήμερα- και στον πρωτογενή τομέα. Γιατί μπορεί στα χαρτιά να έχουμε 2.651 συνεταιρισμούς, αλλά ενήμεροι είναι μόνο 858.

Παρότι έχουμε ψηφίσει νόμο, σύμφωνα με τον οποίο τα προϊόντα που διακινούνται μέσω συνεργατικών σχημάτων έχουν μειωμένη φορολογία κατά 50%, μόνο το 20% της ελληνικής παραγωγής διακινείται μέσω αυτών.

Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει οι συνεταιρισμοί να γίνουν οι σύγχρονες αγροτικές επιχειρήσεις.

Η ΕΘΕΑΣ, η οποία δημιουργήθηκε χάρη στους νόμους που ψηφίσαμε, πρέπει να αποκτήσει ενεργότερο ρόλο. Όπως και οι οκτώ Διεπαγγελματικές Οργανώσεις. Και πρέπει να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες. Η νομοθεσία είναι ευνοϊκή για τον σκοπό αυτό.

Αλλά και σε τοπικό επίπεδο οι αγρότες μας πρέπει να υιοθετήσουν τη συνεργατική λογική.

Οι Ομάδες παραγωγών πρέπει να αυξηθούν και να λειτουργούν, όπως και οι συνεταιρισμοί, με κριτήρια ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Με τον τρόπο αυτόν, θα μπορέσουμε να ανατιμετωπίσουμε το μειονέκτημα του μικρού κλήρου και θα επιτύχουμε ακόμη περισσότερο, μείωση του κόστους παραγωγής, αφού διαφορετικές είναι οι τιμές σε μια μαζική παραγγελία λιπασμάτων ή αγροεφοδίων και διαφορετικές για έναν ιδιώτη.

Παράλληλα μέσω του συνεργατισμού ενισχύεται η διαπραγματευτική ισχύς για τα προϊόντα μας.

Κυρίες και κύριοι,

Το κεντρικό μήνυμα είναι ένα:

Ο πρωτογενής τομέας δεν αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα διαχείρισης, αλλά ως δύναμη, η οποία απελευθερωμένη από τις νοοτροπίες του χθες, μπορεί να μεγαλουργήσει.

Η μετάβαση που επιδιώκουμε είναι σαφής:

– Από το μοντέλο της παθητικής επιδότησης περνάμε στο μοντέλο της ενεργητικής παραγωγής.

– Από τον ατομικό κατακερματισμό στη συλλογική οργάνωση.

– Από την ανασφάλεια στη σταθερότητα κανόνων.

– Από τη λογική της οικογενειακής κληρονομικής παραγωγής, στη λογική της βιώσιμης επιχειρηματικής δράσης.

– Από τη νοοτροπία της επιβίωσης στη νοοτροπία της προοπτικής και της ανάπτυξης.

Απαντώντας λοιπόν στο αρχικό ερώτημα για το αν υπάρχει ελπίδα στον πρωτογενή τομέα, η απάντηση είναι μία:

Υπάρχει ελπίδα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που επιμένουν να καλλιεργούν, να εκτρέφουν, να παράγουν, παρά τις αντιξοότητες.

Υπάρχει ελπίδα, γιατί η πολιτεία, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, συνδυάζει δημοσιονομική υπευθυνότητα με στοχευμένη στήριξη.

Υπάρχει ελπίδα, γιατί η Ελλάδα διαθέτει προϊόντα μοναδικής ποιότητας, που μπορούν να κατακτήσουν αγορές.

Υπάρχει ελπίδα, γιατί επενδύουμε στη γνώση, στην καινοτομία, στη διαφάνεια, στις υποδομές, σε νέες ανθεκτικότερες καλλιέργειες.

Υπάρχει ελπίδα, γιατί ως κυβέρνηση αναγνωρίζουμε τη συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού.

Δεν υποσχόμαστε εύκολες λύσεις.

Υποσχόμαστε συνέπεια, διάλογο και σταθερό προσανατολισμό.

Το μέλλον της ελληνικής γης δεν μπορεί να είναι αντικείμενο μικροπολιτικής.

Είναι εθνική υπόθεση.

Και σε αυτή την υπόθεση καλούμε όλους: παραγωγούς, συνεταιρισμούς, μεταποιητές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολιτικές δυνάμεις.

Αν ενώσουμε δυνάμεις, αν αξιοποιήσουμε πλήρως τα εργαλεία που έχουμε, αν επιμείνουμε στις μεταρρυθμίσεις, τότε ο πρωτογενής τομέας μπορεί να εξελιχθεί στον ισχυρότερο πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Μπορεί να συγκρατήσει τον πληθυσμό στην ύπαιθρο. Μπορεί να δημιουργήσει εισόδημα, εξαγωγές, σταθερότητα.

Η Ελλάδα της παραγωγής δεν ζητά προνόμια. Ζητά δίκαιους κανόνες, σταθερότητα και προοπτική. Και αυτά είναι ακριβώς όσα οικοδομούμε.

Επενδύουμε σε έναν οικονομικό πυλώνα που μπορεί να δώσει πολύ περισσότερα από όσα δίνει μέχρι σήμερα.

Για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η επιβίωση, ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, είναι υπόθεση εθνική και αφορά όλους μας.

Γι’ αυτό, σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα:

Ο πρωτογενής τομέας έχει μέλλον!

Η ελληνική γη έχει δύναμη!

Οι άνθρωποί της έχουν αξία!

Και όσο υπάρχει σχέδιο, συνεργασία και πίστη στις δυνατότητές μας- παρά τις δυσκολίες- υπάρχει ελπίδα και προοπτική!