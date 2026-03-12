Ένταση έξω από την Agrotica στη Θεσσαλονίκη, αγρότες ήθελαν να μπουν στα εγκαίνια, δείτε βίντεο

Στην πλατεία της ΧΑΝΘ, δίπλα στη νότια πύλη της ΔΕΘ, όπου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας εγκαινιάζει την κλαδική έκθεση Agrotica, έχουν συγκεντρωθεί αγρότες με τα τρακτέρ τους διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Στην είσοδο επικράτησε ένταση όταν αγρότες επιχείρησαν να μπουν στην έκθεση και δεν τους επετράπη η είσοδος.

Δυνάμεις των ΜΑΤ έστησαν φραγμό για να αποτρέψουν τους αγρότες να προσεγγίσουν την αίθουσα που θα τελεστούν τα εγκαίνια. Το κλίμα είναι τεταμένο με τους αγρότες να ζητούν να μπουν στον χώρο.



Το κάλεσμα για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων που αναφέρει ότι «μετά τα μεγαλειώδη μπλόκα και στο συλλαλητήριο στην Αθήνα, συνεχίζουμε τον αγώνα μας στη Θεσσαλονίκη».

«Με τα τρακτέρ μας, συναντιόμαστε με τον λαό της πόλης που ξέρει ότι ο δικός μας αγώνας είναι και δικός του. Γιατί το αίτημα που μας ενώνει είναι ένα: Παλεύουμε για το εισόδημά μας, για τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής στο χωράφι και για φθηνά, ποιοτικά τρόφιμα στο ράφι για όλο τον λαό» επισημαίνεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων ενώ παράλληλα τονίζεται ότι «ο αγώνας μας δεν έχει ημερομηνία λήξης».

Η 31η Agrotica

Η κλαδική έκθεση Agrotica, που αποτελεί μια «γιορτή» για τον πρωτογενή τομέα, ανοίγει σήμερα τις πύλες της στο κοινό και θα διαρκέσει έως και τις 15 Μαρτίου και στην οποία συμμετέχουν δεκάδες εκθέτες με γεωργικά μηχανήματα, εφόδια και πολλαπλασιαστικό υλικό, καύσιμα αλλά και νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά εκδηλώσεων αλλά και το 11ο πανελλήνιο συνέδριο που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Agrotica από το τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ και τη ΔΕΘ με θέμα «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας».

Πηγή: protothema.gr