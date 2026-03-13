Σαμοθράκη: Αίτημα αναθεώρησης για την εμπορία σφαγίων μετά από 100 ημέρες χωρίς κρούσμα ευλογιάς

Την αναθεώρηση των περιοριστικών μέτρων (λόγω της ευλογιάς αιγοπροβάτων) για την κτηνοτροφία του νησιού που αφορά στην απαγόρευση εμπορίας σφάγιων με σπλάχνα, ζητά η δημοτική αρχή Σαμοθράκης με επιστολή (10-03-26) που υπογράφει ο δήμαρχος, Αθανάσιος Βίτσας, η οποία απευθύνεται στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, ενώ από τις αρχές Φεβρουαρίου η Σαμοθράκη είχε ενταχθεί σε καθεστώς που επέτρεπε την πλήρη εμπορία των προϊόντων, η πρόσφατη Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής επαναφέρει το νησί σε αυστηρές Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης έως 20-04-26 και 30-04-26 αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι υποχρεούνται πλέον να πωλούν τα σφάγια χωρίς τα εντόσθια, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Το αίτημα για χαλάρωση των μέτρων βασίζεται στο γεγονός ότι η τελευταία θανάτωση ζώου λόγω ευλογιάς στη Σαμοθράκη καταγράφηκε την 1η Δεκεμβρίου 2025. Έκτοτε έχουν μεσολαβήσει 100 ημέρες χωρίς νέα κρούσματα, ενώ τηρούνται αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κ. Βίτσας, πριν από κάθε σφαγή, τα κοπάδια υποβάλλονται σε εργαστηριακό έλεγχο με δείγματα σιέλου και η διαδικασία προχωρά μόνο με την έκδοση αρνητικών αποτελεσμάτων.

Η δημοτική αρχή ζητά από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής να επανεξετάσει τα δεδομένα, ώστε να επιτραπεί στους παραγωγούς να διαθέσουν τα σφάγια με τα σπλάχνα τους. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη καθώς η ισχύς των τωρινών περιορισμών καλύπτει όλη την περίοδο προετοιμασίας για το Πάσχα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (11-03-26), ορίζεται :

Ζώνη προστασίας

-Δήμος Αλεξανδρούπολης, ο οικισμός Μεσημβρίας μέχρι τις 20/4/2026

-Δήμος Σαμοθράκης οι οικισμοί και τοπωνύμια: Αλώνια, Αλωνούδια, Άνω Καρυώτες, Άνω Μεριά, Απατσανάδες, Δάφνες, Θερμά, Ισώματα, Καμαριώτισσα, Κανταράτικα, Κατσαμπάς, Κάτω Καρυώτες, Κερασιά, Κοιτάδα, Λάκκωμα, Μακρυλιές, Μπαξέδες, Ξηροπόταμος, Όχτος, Παλαιόπολη, Παχιά Άμμος, Πεζούλια, Περάσματα, Ποταμιά, Προφήτης Ηλίας, Σκλαβούνια, Φαράγγι Ξηροποτάμου, Φαράγγι Φονιά, Χώρα, μέχρι τις 20/4/2026.

Ζώνη Επιτήρησης

-Δήμος Αλεξανδρούπολης οι οικισμοί Μαϊστρος, Παλαγία, Αλεξανδρούπολη, Πλάτανος, Νέα Χιλή, Κίρκη, Συκοράχη, Σταθμός, Άγιος Γεώργιος, Πλάκα, Ατάρνη, Αύρα, Κόμαρος, Μάκρη, Μέστη, Δίκελλα μέχρι τις 30/4/2026

-Δήμος Σαμοθράκης όλους οι υπόλοιποι οικισμοί και τοπωνύμια του νησιού που δεν περιλαμβάνονται στη ζώνη προστασίας, μέχρι τις 30/4/2026.

Περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη μέχρι τις 30/6/2026

-Δήμος Αλεξανδρούπολης -όλοι οι οικισμοί που δεν περιλαμβάνονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης

-Δημοτική Ενότητα Φερών όλοι οι οικισμοί

-Δήμος Σουφλίου όλοι οι οικισμοί

Σχετικά με τα εντόσθια των σφαγίων αμνοεριφίων:

α) που προέρχονται από τις ζώνες προστασίας και επιτήρησης λόγω ευλογιάς, ΔΕΝ επιτρέπεται να δοθούν για ανθρώπινη κατανάλωση.

β) που προέρχονται από τις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες λόγω ευλογιάς, επιτρέπεται να δοθούν στην κατανάλωση, εντός της ελληνικής επικράτειας

