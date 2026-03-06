Συλλαλητήριο στα εγκαίνια της «Agrotica» και αγωνιστικός εορτασμός του Κιλελέρ

Τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στα εγκαίνια της έκθεσης «Agrotica» την Πέμπτη 12/3 στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ), που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Σίνδο. «Η κυβέρνηση δεν έχει λύσει κανένα από τα βασικά αιτήματα των αγροτών, για να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωράφια και να παράγουμε, την ίδια ώρα που τα προβλήματα παραμένουν και μεγαλώνουν», τόνισαν οι ομιλητές, ενώ στη συζήτηση έγινε και απολογισμός των πρόσφατων κινητοποιήσεων στους δρόμους και της συνάντησης που είχε η Επιτροπή με τον πρωθυπουργό. Δεν έλειψε, μάλιστα, η αυτοκριτική για λάθη που έγιναν, επικοινωνιακά και οργανωτικά.

Στην εισήγηση, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη την πολιτική που ξεκληρίζει τους αγρότες και ερημώνει την ύπαιθρο, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ενώ εντείνει την καταστολή με συνεχείς δικογραφίες για όσους συμμετείχαν στα μπλόκα και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση, «γιατί συνεχίζει να αναμασά τα επιχειρήματα περί έλλειψης δημοσιονομικού χώρου, την ίδια ώρα που συμμετέχει στο πολεμικό σφαγείο, στέλνοντας φρεγάτες που κοστίζουν 500.000 ευρώ τη μέρα. Ο πόλεμος φτάνει στη γειτονιά μας και έχουμε κι εμείς άποψη ως αγρότες: Να μην εμπλακεί η χώρα μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τελικά αποφασίστηκε η διοργάνωση συλλαλητηρίου στα εγκαίνια της «Agrotica», συνεχίζοντας με τη στήριξη φορέων της περιοχής την πίεση προς την κυβέρνηση, ώστε να δοθούν άμεσες λύσεις στα αιτήματά τους. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και ο αγωνιστικός εορτασμός του Κιλελέρ στις 29/3, με εκδήλωση στον χώρο της θυσίας των Θεσσαλών κολίγων.

Συλλαλητήριο στην Αγιά

Οι παραγωγοί της επαρχίας Αγιάς ζήτησαν να ενταχθούν τα μήλα, τα κάστανα και τα αχλάδια σε πρόγραμμα «ad hoc», δηλαδή σε έκτακτο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για ζημιές που δεν καλύπτονται πλήρως από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ενίσχυση αφορά ζημιές που υπέστησαν τα δέντρα σε προανθικό στάδιο από τους ανοιξιάτικους παγετούς του 2025. Το αίτημα διατυπώθηκε σε συλλαλητήριο, που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία, παρουσία τρακτέρ, την προηγούμενη Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, το κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων βρέθηκαν στο επίκεντρο των ομιλιών. Παράλληλα, η ηγεσία της ΕΟΑΣΝΛ ενημέρωσε τους διαμαρτυρόμενους για όσα κερδήθηκαν, αλλά και για όσα διεκδικήθηκαν και παραμένουν σε εκκρεμότητα, κατά την πρόσφατη συνάντηση της Ένωσης με το ΥΠΑΑΤ.

Οι αγρότες αφιέρωσαν το συλλαλητήριο στον αείμνηστο συνάδελφο και συναγωνιστή τους, Τάσο Κωστούλα, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του.