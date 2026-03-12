Αιτωλοακαρνανία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ζωοκλοπές

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε ζωοκλοπές στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς επίσης και σε μια σύλληψη κτηνοτρόφου για παραβίαση των μέτρων βιοσφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ειδικότερα, από έρευνα της Υ.Δ.Ε.Ε. Αγρινίου διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 είχε συσταθεί δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στους Δήμους Ακτίου-Βόνιτσας και Ξηρομέρου. Σκοπός της ήταν η κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση ζωοκλοπών από κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, με στόχο τον παράνομο οικονομικό πλουτισμό.

Η οργάνωση λειτουργούσε με συγκεκριμένη μεθοδολογία και καταμερισμό ρόλων σε τρία στάδια: αρχικά μέλη της οργάνωσης αφαιρούσαν προβατοειδή από κτηνοτροφικές μονάδες, εκμεταλλευόμενα τη γνώση της τοπικής κοινωνίας και των συνηθειών των ιδιοκτητών. Στη συνέχεια, τα κλεμμένα ζώα μεταφέρονταν και σφάζονταν με τον συντονισμό μέλους της οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν ως κρεοπώλης, ενώ άλλοι συνεργοί συνέδραμαν στη μεταφορά τους με οχήματα. Στη συνέχεια τα προϊόντα των κλοπών διοχετεύονταν σε κρεοπωλεία στο Αγρίνιο, κυρίως σε περιόδους αυξημένης κατανάλωσης κρέατος, όπως οι εορτές των Χριστουγέννων και πριν την Τσικνοπέμπτη.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η οργάνωση διέπραξε συνολικά δεκαέξι περιπτώσεις ζωοκλοπών, αφαιρώντας 163 προβατοειδή και προκαλώντας οικονομική ζημία που υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου, συνελήφθησαν πέντε άτομα, πραγματοποιήθηκαν κατ’ οίκον έρευνες σε διάφορες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τρία οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των πράξεων και ευρήματα που συνδέονται με τις ζωοκλοπές. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ για άλλους εμπλεκόμενους σχηματίστηκε δικογραφία.

Παράλληλα, στο Κεφαλόβρυσο καταγράφηκε μεμονωμένο περιστατικό σύλληψης ατόμου για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς, λόγω ανεξέλεγκτης βόσκησης αιγοπροβάτων.