Αλλαντοποιία Βόρειος Ελλάς στη Δράμα – 110 χρόνια με αυθεντικές γεύσεις και διεθνείς διακρίσεις

Πριν από 110 χρόνια, οι εξαιρετικές συνταγές σε συνδυασμό με την άριστη πρώτη ύλη δημιούργησαν μια γευστική κληρονομιά, που επέτρεψε στη Δραμινή Αλλαντοποιία Βορείου Ελλάδος να προσφέρει μοναδικές γεύσεις στους πελάτες της.

Ο απόγονος τέταρτης γενιάς και σημερινός ιδιοκτήτης, Παναγιώτης Μπέγγας, θυμάται τις οικογενειακές διηγήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο προπάππους του ήρθε από το Ορτάκιοϊ της Βόρειας Θράκης κατά τον διωγμό των Θρακών. «Ήρθε και εγκαταστάθηκε στη Δράμα, έχοντας μαζί του αγελάδες και αιγοπρόβατα. Το κατάστημά του στη Δράμα λειτουργούσε ως εξής: Μπροστά ήταν το κρεοπωλείο, πίσω ο στάβλος και στον επάνω χώρο υπήρχε ένα εργαστήριο, όπου παρασκευάζονταν αλλαντικά ωρίμανσης, σουτζούκια και παστουρμάδες. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν ως ζωέμπορος, προμηθεύοντας ζώντα ζώα τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες, τη Δράμα και την Αθήνα, τα οποία μεταφέρονταν με τρένο», περιγράφει.

Κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής, τα ζώα του σφαγιάστηκαν και ο ίδιος προσπάθησε να ξαναστήσει τη δραστηριότητά του στη Θεσσαλονίκη. Όταν αποσύρθηκε, τη συνέχισαν τα ανίψια του και ο πατέρας του Παναγιώτη Μπέγγα, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη στην παρασκευή αλλαντικών με σεβασμό στην παράδοση και διατηρώντας σταθερά υψηλή ποιότητα, ενώ παράλληλα εξέλιξε τη γραμμή παραγωγής, που σήμερα υποστηρίζει μια πλούσια γκάμα προϊόντων αλλαντοποιίας.

50 βραβεία

Επιλέγουν την εξωστρέφεια, συμμετέχοντας σε δράσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη – από τη Δραμοινογνωσία έως εκδηλώσεις προβολής ελληνικών γεύσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – αλλά και σε διαγωνισμούς, αυξάνοντας διαρκώς τις διακρίσεις τους. Όπως αναφέρουν: «Οι διεθνείς βραβεύσεις αποτελούν επιβράβευση της δουλειάς μας. Στα International Taste Awards στις Βρυξέλλες κατακτήσαμε βραβεία το 2016, το 2017 και το 2019, ενώ διακριθήκαμε επίσης στα Mediterranean Taste Awards στο Λονδίνο και στη Meat Days. Συνολικά μετράμε 50 βραβεία, αποδεικνύοντας την άριστη ποιότητα και τα εξαιρετικά γευστικά χαρακτηριστικά των προϊόντων μας».

Παράλληλα, έχουν συνεργαστεί με σεφ, οι οποίοι δημιούργησαν πιάτα αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες, παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες γεύσεις που παράγουν. Η γκάμα τους περιλαμβάνει από το κλασικό χοιρινό και μοσχάρι, που προμηθεύονται από σφαγεία της Δράμας, έως πιο ιδιαίτερες επιλογές, όπως αγριογούρουνο και ελάφι, τα οποία εισάγουν. Παράλληλα, προμηθεύονται χοιρινό και βοδινό και από άλλες περιοχές, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους.

Ο αδελφός του, Φώτης, διατηρεί κατάστημα αλλαντικών και τυροκομικών στη Δράμα, όπου οι πελάτες μπορούν να δοκιμάσουν μια μεγάλη ποικιλία γεύσεων: καπνιστό χοιρομέρι, βοδινά λουκάνικα καραμανλίδικα, λουκάνικα Προύσας, «μπριζόλα βουνού», πολίτικο σουτζούκι, χοιρινό λαιμό, καθώς και παστουρμά από νουά μόσχου, από χοιρινό λαιμό και από κόντρα μπριζόλα – όλα παρασκευασμένα με μοναδικές συνταγές. «Φτιάχνουμε όλα τα προϊόντα με πολύ μεράκι. Η αλλαντοποιία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Δράμα. Οι απόδημοι που επιστρέφουν το καλοκαίρι και στις διακοπές τα αναζητούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκφράζει την ελπίδα να υπάρξει συνέχεια της αλλαντοποιίας και σε πέμπτη γενιά. Έμαθε από πολύ μικρός τα μυστικά της τέχνης από τον πατέρα του, από επιλογή και αγάπη. «Ήταν πολύ όμορφο να ακούω από τη γιαγιά μου ιστορίες για την αλλαντοποιία. Οι κουμπάροι τους ήταν κρεοπώλες και όλα περιστρέφονταν γύρω από το κρέας».

Παράλληλα με τις παραδοσιακές συνταγές, εντάσσουν συνεχώς νέα προϊόντα, όπως μοσχαρίσια και αρνίσια γλώσσα, καθώς και πορκέτα αρνιού. «Φέτος δημιουργήσαμε για το πασχαλινό τραπέζι λουκάνικα με καραμελωμένα κρεμμύδια και μοτσαρέλα, με λιαστή ντομάτα και φέτα, καθώς και με σουμάκ, μαϊντανό και κρεμμύδι – γεύσεις για κάθε ουρανίσκο», περιγράφει.