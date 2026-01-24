Φιάσκο χαρακτηρίζουν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι κτηνοτρόφοι της ΑΜ-Θ

Ενωμένοι, έμπειροι, αξιοπρεπείς και αποφασισμένοι παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά τον δίμηνο αγώνα και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. Στη συνάντηση της προηγούμενης Δευτέρας ήταν παρόντες οι πρόεδροι: Αγροτικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου, Απόστολος Βέσμελης, Κτηνοτρόφων Κάτω Νευροκοπίου, Χρήστος Τσέρνιος, Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης, Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης.

Φιάσκο για την κτηνοτροφία

Τη δυσαρέσκειά του μεταφέρει ο Χρήστος Τσέρνιος. «Μετά από 50 μέρες αγώνα και με βάση τις απαντήσεις που λαμβάναμε καθημερινά από την κυβέρνηση πιστεύαμε ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα λυθεί κάποιο ζήτημα. Η συνάντηση αποδείχθηκε φιάσκο, ειδικά για την κτηνοτροφία.

Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανένα από τα ζητήματα που θέσαμε. Πιστεύουμε ότι δε θέλει να τα λύσει, γιατί δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος». Με περισσότερα από 400.000 ζώα θανατωμένα από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και ενώ δεν υπάρχει φως για ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου – με εξαίρεση την Ήπειρο που παραμένει εκτός επιδημιολογικού χάρτη- δε βλέπουν μέλλον στην κτηνοτροφία, ούτε δυνατότητα υλοποίησης προγράμματος νέων αγροτών.

«Με τα υπάρχοντα δεδομένα είναι αδύνατο ένας νέος να μπει στο επάγγελμα. Θανατώνονται πρόβατα, δε δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού και μέχρι να περάσει ένα εξάμηνο από το τελευταίο κρούσμα δε μπορούν να δημιουργηθούν κοπάδια. Τα επόμενα δύο χρόνια θα βλέπουμε να σφάζονται ζώα, αλλά προσπάθησαν να μας πείσουν ότι προστατεύουν τη φέτα!». Οι κτηνοτρόφοι αναρωτιούνται από πού θα βρουν γάλα να φτιάξουν φέτα και πώς γίνεται οι ποσότητες γάλακτος να αυξάνονται ενώ τα πρόβατα μειώνονται. «Θέσαμε το πολύ σημαντικό θέμα των ελληνοποιήσεων, με βάση τα παραπάνω.

Ζητήσαμε να βγει από το συρτάρι η πλατφόρμα του ΑΡΤΕΜΙΣ 2 που λειτούργησε πιλοτικά και είχε 100% αποτέλεσμα. Προστατεύει τη φέτα από τη νοθεία και τις ελληνοποιήσεις». Αφορά στην ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή και τη διακίνηση του γάλακτος, από την παγολεκάνη μέχρι το ράφι. Τους υποσχέθηκε να το εξετάσει. Δηλώνει ότι περιμένει πρόσκληση για την εξειδικευμένη συνάντηση με θέμα την κτηνοτροφία. Σήμερα, αποχωρούν από το μπλόκο του Τελωνείου Εξοχής.

Περιμένουν απαντήσεις για τον Άρδα

Ο Ηλίας Αγγελακούδης σχολιάζει ότι συνάντησαν τοίχο στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό καθώς δεν αναζητήθηκαν λύσεις για να δοθούν κίνητρα στους αγρότες να ξαναμπούν στα χωράφια. Έθεσαν το θέμα της διαχείρισης των υδάτων του ποταμού Άρδα. «Ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει ενεργή συμφωνία με τη Βουλγαρία και χρειάζεται να γίνει διαπραγμάτευση από την αρχή ώστε να μπορούμε να αρδεύσουμε τα χωράφια μας. Αναγνώρισε ότι έχουμε δίκιο, σχολίασε ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία λόγω κυβερνητικής κρίσης και θ’ αναλάβει πρωτοβουλίες. Δηλώσαμε ότι δε μπορούμε να περιμένουμε γιατί πέρυσι είχαμε καταστροφές, δεν ποτίστηκαν 7.000 στρέμματα, στο νότιο Έβρο καθώς ο Άρδας τροφοδοτεί και τον ποταμό Έβρο. Δεσμεύτηκε ότι θα απαντήσει μέχρι τέλος Ιανουαρίου».

Η συνάντηση την επομένη με τον ΥΠΑΑΤ, κ. Τσιάρα ήταν τεχνικού χαρακτήρα. «Συζητήσαμε για τις πληρωμές που είτε έγιναν λανθασμένα, είτε δεν έγιναν, είτε αφορούν στο ΑΤΑΚ ή το monitoring καθώς ιδιοκτήτες χιλιάδων αγροτεμαχίων στον Έβρο δεν πληρώθηκαν». Αποφάσισαν την αποχώρηση των τρακτέρ μέχρι σήμερα από το μπλόκο του Ορμενίου, δηλώνοντας «δεν υποχωρούμε από τον αγώνα μας. θα συνεχίσουμε με άλλες μορφές δράσεων».