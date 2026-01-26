Πρωτοψάλτης: «Η προστασία και η ευζωία των ζώων κατά τη μεταφορά είναι δείκτης πολιτισμού και ευθύνης»

Στην εκδήλωση της A Promise to Animals για την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων στην ΕΕ για τη μεταφορά ζώντων παραγωγικών ζώων

Στην εκδήλωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης A Promise to Animals, με τίτλο «Σε Μεταφορά, σε Κίνδυνο: Η ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες στην ΕΕ για τη μεταφορά ζώων», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σταθμού Μετρό Συντάγματος, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, απευθύνοντας χαιρετισμό και σύντομη ομιλία.

Ο κ. Πρωτοψάλτης, μιλώντας μετά την Πρόεδρο της οργάνωσης, κα. Εριέττα Κούρκουλου, τόνισε ότι η μεταφορά ζώντων παραγωγικών ζώων δεν αποτελεί «τεχνική λεπτομέρεια», αλλά έναν κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας τροφίμων και πεδίο όπου αποτυπώνεται στην πράξη η προστασία και η ευζωία των ζώων.

Όπως σημείωσε, το Άρθρο 13 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τα ζώα ως ευαίσθητα όντα και καθιστά την ευζωία τους σαφή υποχρέωση των κρατών μελών, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια αρχή πολιτισμού και σταθερή κατεύθυνση δημόσιας πολιτικής.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σύνδεση της ευζωίας με την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, σημειώνοντας ότι καλύτερες συνθήκες μεταφοράς μειώνουν το στρες και τους τραυματισμούς, βελτιώνουν την υγειονομική εικόνα και την ποιότητα των προϊόντων, ενώ περιορίζουν και την ανάγκη χορήγησης αντιμικροβιακών παραγόντων. «Αυτό βρίσκεται στην καρδιά της προσέγγισης One Health – Ενιαία Υγεία: όταν προστατεύουμε την υγεία και την ευζωία των ζώων, ενισχύουμε ταυτόχρονα τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, επισήμανε ότι ο ισχύων Κανονισμός 1/2005 εφαρμόζεται εδώ και περίπου δύο δεκαετίες και πλέον απαιτεί επικαιροποίηση, με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και τις νέες ανάγκες ελέγχου και ψηφιοποίησης διαδικασιών. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε τη σημασία της πρότασης νέου κανονισμού που κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, η οποία ανοίγει μια ουσιαστική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυστηρότερους και αποτελεσματικότερους κανόνες, καθώς και για πιο λειτουργική – ψηφιοποιημένη – οργάνωση των μεταφορών.

Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις σχετικές ευρωπαϊκές διεργασίες μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με παρεμβάσεις και τεκμηριωμένα σχόλια, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πιο σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό.

Ειδική αναφορά έκανε στη θέση της χώρας μας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει μεγάλο όγκο εξαγωγών ζώντων ζώων προς τρίτες χώρες, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις λειτουργεί ως διαμετακομιστικός κόμβος. Όπως είπε, για τον λόγο αυτό ενισχύονται οι έλεγχοι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σημείο εξόδου στην Κακαβιά, όπου υπάρχει συνεχής παρουσία και διαρκής βελτίωση των διαδικασιών.

Αναφερόμενος στην εκπαίδευση, σημείωσε ότι η χώρα μας διαθέτει οργανωμένα και αναγνωρισμένα προγράμματα κατάρτισης για μεταφορείς και κέντρα συγκέντρωσης, ενώ Έλληνες εκπαιδευτές συμμετέχουν και σε ευρωπαϊκές δράσεις, όπως το Better Training for Safer Food.

Τέλος, υπογράμμισε ότι σε εθνικό επίπεδο, από τις πρώτες κινήσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας στη Γενική Γραμματεία ήταν η νομοθέτηση για ένα ζήτημα με εκκρεμότητες πολλών ετών. Όπως ανέφερε, τον Σεπτέμβριο, με τον Ν. 5243/2025, επικαιροποιήθηκε το πλαίσιο κυρώσεων, ώστε να καλύπτονται σύγχρονες μορφές μη συμμόρφωσης, όπως η μεταφορά σε υψηλές θερμοκρασίες και η αξιοποίηση δεικτών καλής μεταχείρισης.

Κλείνοντας, ο κ. Πρωτοψάλτης σημείωσε ότι «η πρόοδος στην προστασία και ευζωία των ζώων κατά τη μεταφορά δεν γίνεται με συνθήματα αλλά με συνεργασία», τονίζοντας την ανάγκη σωστού προγραμματισμού πριν το ταξίδι, ψηφιακών εργαλείων, στοχευμένων ελέγχων και κανόνων που εφαρμόζονται στην πράξη, «με όρους ευθύνης, επιστήμης και σεβασμού».