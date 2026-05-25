Αμερικανική Γεωργική Σχολή: Υποτροφία για Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων

Μια υποτροφία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ειδικότητας «Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» στην ΙΣΑΕΚ (Ιδιωτική Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης – πρώην ΙΙΕΚ) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ).

Καλύπτει το συνολικό κόστος διδάκτρων για όλη τη διάρκεια της φοίτησης, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2026–2027 και 2027–2028, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι πληρούν και διατηρούν τα απαιτούμενα κριτήρια καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Ο υπότροφος οφείλει να επιδεικνύει καλή ακαδημαϊκή επίδοση, καθώς και συμπεριφορά που να συνάδει με τις αξίες της Σχολής και να δικαιολογεί τη διατήρηση της υποτροφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ΕΔΩ και να τη στείλουν με e-mail στο [email protected], μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται «Υποτροφία Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων – Υποτροφία ΣΕΑΜ». Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι προκρίνονται στο επόμενο στάδιο, κατά το οποίο θα κληθούν μαζί με τους γονείς τους σε προσωπική συνέντευξη με την Επιτροπή Εγγραφών της ΙΣΑΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Σκοπός της συνέντευξης είναι να διερευνήσει περαιτέρω στοιχεία της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και της καταλληλότητας των υποψηφίων

Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310492854 και ΕΔΩ.