ΗΠΑ: Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης βοηθά παραγωγούς βατόμουρων να προβλέπουν τη συγκομιδή

Στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιεργητές βατόμουρων παρακολουθούν την παραγωγή και την ωρίμανση των καρπών τους, βρίσκονται ερευνητές από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ. Το έργο, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας δενδροκομίας Jing Zhang, αξιοποιεί τεχνολογία υπολογιστικής όρασης και εφαρμογές κινητών τηλεφώνων για να παρέχει στους παραγωγούς γρήγορες και ακριβείς εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των καρπών και το ποσοστό ωρίμανσής τους απευθείας στο χωράφι.

Στη Βόρεια Καρολίνα, όπου παράγονται περίπου 24.494 τόνοι βατόμουρων κάθε χρόνο, σχεδόν το 9% της συνολικής παραγωγής των Ηνωμένων Πολιτειών, η ανάγκη για καλύτερο προγραμματισμό της συγκομιδής είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα βατόμουρα δεν ωριμάζουν ταυτόχρονα, γεγονός που αναγκάζει τους παραγωγούς να πραγματοποιούν πολλαπλά περάσματα συγκομιδής κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Με τη νέα εφαρμογή, οι αγρότες μπορούν απλώς να φωτογραφίζουν τους θάμνους με το κινητό τους τηλέφωνο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το σύστημα αναλύει την εικόνα και επιστρέφει δεδομένα για τον αριθμό των καρπών και το ποσοστό των ώριμων βατόμουρων. Σε μία από τις δοκιμές, η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε να εντοπίσει 112 βατόμουρα σε έναν μόνο θάμνο σχεδόν άμεσα.

Ειδοποίηση για τους ώριμους καρπούς

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διαχείριση εργατικού δυναμικού και στον σωστό χρονισμό της συγκομιδής. Η πρόωρη συγκομιδή μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο γλυκούς καρπούς, ενώ η καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση και απώλειες προϊόντος. Το συγκεκριμένο εργαλείο επιτρέπει στους παραγωγούς να γνωρίζουν πότε οι θάμνοι βρίσκονται στο ιδανικό στάδιο ωρίμανσης, ώστε να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τη συγκομιδή και να περιορίζουν το κόστος εργασίας. Για την ανάπτυξη του συστήματος, οι επιστήμονες εκπαίδευσαν το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας χιλιάδες επισημασμένες εικόνες ώριμων και άγουρων καρπών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε 10 εμπορικές εκμεταλλεύσεις βατόμουρων, όπου τα αποτελέσματα της εφαρμογής συγκρίθηκαν με χειροκίνητες μετρήσεις και καταμετρήσεις από τους ερευνητές.

Η ομάδα της Zhang εκτιμά ότι η τεχνολογία δεν θα ωφελήσει μόνο τους παραγωγούς αλλά και τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης φυτών, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αξιολογούν μεγαλύτερο αριθμό φυτών πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Παρότι η εφαρμογή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη στο κοινό, οι ερευνητές εργάζονται ήδη για την επέκτασή της σε περισσότερες ποικιλίες βατόμουρων, αλλά και σε άλλες καλλιέργειες, όπως η φράουλα.