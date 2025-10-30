Ημαθία: Πολλά υποσχόμενη συγκομιδή για το Ξινόμαυρο της Νάουσας

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η φετινή συγκομιδή του Ξινόμαυρου στη Νάουσα. Ειδικότερα, η συγκομιδή στο Γιαννακοχώρι εξελίχθηκε με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τον οινοπαραγωγό Γιάννη Κελεσίδη του ομώνυμου Κτήματος. Όπως αναφέρει, οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ήταν ευνοϊκές, επιτρέποντας την ομαλή ωρίμανση των σταφυλιών και την επίτευξη υψηλής ποιότητας πρώτης ύλης.

Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, που λόγω δυσμενών κλιματικών συνθηκών ο τρύγος πραγματοποιήθηκε περίπου 15 ημέρες νωρίτερα, η φετινή περίοδος χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα και καλή εξέλιξη. «Η φετινή χρονιά πήγε πάρα πολύ καλά. Όχι ότι και η περσινή δεν ήταν καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή κι εκείνη. Απλά λόγω των δυσμενών κλιματικών συνθηκών που υπήρχαν το περσινό καλοκαίρι, όλες οι ποικιλίες σταφυλιού τρυγήθηκαν τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα. Φέτος, υπήρχαν πάρα πολύ καλές κλιματικές συνθήκες. Όλα πήγαν καλά. Είχαμε σταφύλια πολύ υψηλής ποιότητας», σημειώνει ο οινοπαραγωγός.

Το Κτήμα Κελεσίδη εφαρμόζει βιολογική καλλιέργεια, γεγονός που επηρεάζει τη διαχείριση του αμπελώνα και την τελική ποιότητα του προϊόντος. Ωστόσο, η πρακτική αυτή δεν αφορά το σύνολο των παραγωγών Ξινόμαυρου, καθώς κάθε εκμετάλλευση ακολουθεί διαφορετικά πρότυπα και μεθόδους. «Εμείς, προσωπικά, επειδή ο τρόπος καλλιέργειάς μας είναι βιολογικός, δεν χρησιμοποιούμε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα. Έτσι, τρυγούμε περίπου 500 κιλά ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολύ μικρά σταφύλια με πολύ συμπυκνωμένα σάκχαρα», επισημαίνει.

Ανεβαίνουν συνεχώς οι πωλήσεις, κυρίως στο εξωτερικό

Όσον αφορά την εμπορική πορεία της ποικιλίας, ο παραγωγός τονίζει το αυξημένο ενδιαφέρον τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, ενώ σχετικά με τη στρατηγική του Κτήματος, σημειώνει ότι αυτή επικεντρώνεται στη διατήρηση και στη βελτίωση της ποιότητας, χωρίς αύξηση της ποσότητας.

«Τα τελευταία χρόνια, οι πωλήσεις του Ξινόμαυρου ανεβαίνουν όλο και περισσότερο, κυρίως στο εξωτερικό. Όμως και στην Ελλάδα αρχίζει ο κόσμος να το μαθαίνει και να το προτιμάει. Ο στόχος της οικογένειάς μου δεν είναι να αυξήσουμε την ποσότητα, αλλά να παράγουμε όσο το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας προϊόντα», καταλήγει ο κ. Κελεσίδης.