Ερωτήματα για τη στάση της Cognitera – Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον… πρώην νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας

Ένταση και έντονος προβληματισμός επικράτησαν το πρωί της Πέμπτης (30/10) στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, όταν ενώπιον των μελών της βρέθηκε ο πρώην νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Cognitera, Σπυρίδων Καραμπλιάνης.

Ο κ. Καραμπλιάνης, ο οποίος όπως δήλωσε διετέλεσε νόμιμος εκπρόσωπος – και Διευθύνων Σύμβουλος – της εταιρείας έως το 2024, προκάλεσε εντύπωση με την αναφορά ότι παράλληλα απασχολούνταν ως συνεταιριστικός υπάλληλος της ΕΑΣ Αγρινίου. Η διπλή του ιδιότητα, αλλά κυρίως το γεγονός ότι η εταιρεία δεν εκπροσωπήθηκε από τον εν ενεργεία CEO της, αποτέλεσαν αφορμή για σειρά σχολίων και αντιδράσεων εντός της αίθουσας.

Η επιλογή της Cognitera να μην στείλει τον επικεφαλής της στην Εξεταστική, όπως είχαν πράξει άλλες εταιρείες που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής, προκάλεσε δυσφορία στα μέλη όλων των κομμάτων. Πολλοί βουλευτές έκαναν λόγο για αδικαιολόγητη απροθυμία διαφάνειας και για μια στάση που περισσότερο δημιουργεί σκιές, παρά τις διαλύει.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μία μόλις ημέρα μετά τις καταθέσεις της Διευθύνουσας Συμβούλου της Neuropublic, Ρόζας Γαργαλάκου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Ανέστη Τρυπιτσίδη, οι οποίοι – με ψύχραιμο και τεκμηριωμένο λόγο – ξεκαθάρισαν τον ρόλο των εταιρειών τους στην υπόθεση που έχει απασχολήσει έντονα το δημόσιο ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες.

Η στάση της Cognitera αφήνει πλέον ανοιχτά ερωτήματα για τις πραγματικές προθέσεις και τον βαθμό συνεργασίας της με την Εξεταστική.