ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας για τα αρχεία του 2025

Σε νέα επιτόπια έρευνα στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησαν σήμερα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την πολύκροτη υπόθεση των επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ypaithros.gr, oι έρευνες επικεντρώνονται, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, στο αρχείο των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν για το έτος 2025, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν υπάρξει παρατυπίες ή ψευδή στοιχεία στις δηλώσεις παραγωγών.

Η νέα αυτή κίνηση των αρχών έρχεται να προστεθεί στη σειρά ενεργειών που πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η έρευνα φαίνεται να μπαίνει πλέον σε φάση πλήρους διερεύνησης.