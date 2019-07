Ανάλυση: Ωρολογιακή βόμβα για την ελληνική οικονομία οι δασμοί ύψους 100% των ΗΠΑ στο ελαιόλαδο

Στο μάτι του κυκλώνα για εμπορικά συμφέροντα τρίτων Η αρχή του προβλήματος έγινε στις 6 Οκτωβρίου 2004, όταν οι ΗΠΑ προσέφυγαν στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου (WTO) κατά των Γαλλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και Αγγλίας (τώρα μέλη της ΕΕ) για ενίσχυση της αεροναυπηγικής τους βιομηχανίας σε κατάχρηση των διεθνών εμπορικών συμφωνιών «General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)» και «Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)». Η αιτία του προβλήματος, δηλαδή, είναι η διαμάχη μεταξύ Αμερικανικών BOEING και των ευρωπαϊκών AIRBUS, όπου ουδεμία ανάμειξη ή όφελος έχει η Ελλάδα. Ο δεκαπενταετής αυτός εμπορικός πόλεμος φτάνει στο τέλος του με την τελική απόφαση του ΔΟΕ (WTO) για το ύψος των αντισταθμιστικών μέτρων (δασμοί τιμωρίας) που θα μπορούν να επιβάλουν οι ΗΠΑ στην περίπτωση που η ΕΕ δεν συμμορφωθεί αναφορικά με την αθέμιτη επιδότηση της αεροναυπηγικής εταιρείας AIRBUS. Η απόφαση αυτή αναμένεται εντός Αυγούστου 2019 –δηλαδή τώρα! Το υπουργείο Εμπορίου (USTR) των ΗΠΑ εκτιμά τη ζημιά στην αμερικανική οικονομία σε ποσό ύψους 11 δισ. δολαρίων ετησίως, ποσό που ο πρόεδρος Τραμπ προτίθεται να εισπράξει μέσω της επιβολής δασμών σε εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα. Κατάλογο προϊόντων στα οποία θα επιβληθεί δασμός εισαγωγής ύψους από 25% μέχρι και 100% της εμπορικής τους αξίας, εξέδωσε το USTR τη 12η Απριλίου 2019 και συμπεριλαμβάνει 425 κωδικούς προϊόντων, συνολικής ετήσιας αξίας εισαγωγών στις ΗΠΑ 21 δισ. δολαρίων. Στον κατάλογο αυτό, δυστυχώς, μεταξύ άλλων ελληνικών προϊόντων εθνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται και το ελαιόλαδο (HTC 1509.10.20). Σε διαβούλευση επί του ανωτέρω καταλόγου, που έληξε στις 28 Μαΐου 2019, κατατέθηκαν 648 τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και, ως αναμενόμενο, καμία από την Ελλάδα. Σε συνέχεια, το USTR, την 1η Ιουλίου, 2019 εξέδωσε Συμπληρωματικό Κατάλογο που περιλαμβάνει 89 επιπλέον προϊόντα συνολικής αξίας ετησίων εισαγωγών στις ΗΠΑ 4 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αξία των εν δυνάμει μέτρων στα $25 δις δολάρια. Μεταξύ άλλων αγροτικών προϊόντων, στον συμπληρωματικό κατάλογο είναι και οι πράσινες ελιές σε άλμη (HTC code 2005.70.120). Συζήτηση αναφορικά με τον νέο κατάλογο προϊόντων διαχειρίζεται ειδική επιτροπή «Section 301 Committee» του USTR, μέχρι τις 12 Αυγούστου 2019.