Αναθεωρεί προς τα πάνω την παγκόσμια παραγωγή σίτου και κριθαριού το IGC

Σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για την παγκόσμια συνολική παραγωγή σιτηρών προχώρησε το Διεθνές Συμβούλιο Δημητριακών (IGC) την τρέχουσα χρονιά (2025/26). Ο λόγος είναι η αύξηση της προβλεπόμενης παραγωγής για σιτάρι και κριθάρι. Πιο συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για την παγκόσμια συνολική παραγωγή δημητριακών (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, σόγια και ρύζι) το 2025/26 αυξάνεται κατά 8 εκατ. τόνους σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του IGC, φτάνοντας τους 2.412 εκατ. τόνους. Συγκριτικά με την παγκόσμια παραγωγή της χρονιάς 2024/25, μιλάμε για αύξηση 4%. Όπως σχολιάζει το IGC στην έκθεσή του, παρά τα ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα (σ.σ. 606 εκατ. τόνοι), η συγκομιδή-ρεκόρ θα ανεβάσει τη συνολική προσφορά πάνω από τους 3 δισ. τόνους για πρώτη φορά στην ιστορία. Η πρόβλεψη για τη συνολική κατανάλωση είναι υψηλότερη κατά 4 εκατομμύρια τόνους σε μηνιαία βάση, στους 2,395 δισ. τόνους, κυρίως λόγω της αναθεώρησης προς τα πάνω της εκτίμησης για τις ζωοτροφές (σ.σ. σιτάρι και καλαμπόκι).

Αύξηση παραγωγής και κατανάλωσης στα σιτάρια

Στους 819 εκατ. τόνους θα ανέλθει η παγκόσμια παραγωγή μαλακού και σκληρού σιταριού, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του IGC για την περίοδο 2025/26. Αντίστοιχα, η παραγωγή το 2024/25 ήταν 800 εκατ. τόνοι. Δηλαδή, θα έχουμε ετήσια αύξηση 2,4%. Η παγκόσμια κατανάλωση μαλακού και σκληρού σιταριού θα αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 1,7% και θα φτάσει, επίσης, τους 819 εκατ. τόνους. Τέλος, τα τελικά αποθέματα της χρονιάς, που θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026, υπολογίζονται από το IGC να διαμορφωθούν στα ακριβώς ίδια επίπεδα με το 2024/25, δηλαδή στους 270 εκατ. τόνους.

Σταθερή η παγκόσμια παραγωγή καλαμποκιού

Στους 1,297 δισ. τόνους θα ανέλθει η παγκόσμια παραγωγή καλαμποκιού, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του IGC για την περίοδο 2025/26. Αντίστοιχα, η παραγωγή το 2024/25 ήταν 1,299 δισ. τόνοι. Δηλαδή, θα έχουμε ετήσια μείωση 0,15%. Η παγκόσμια κατανάλωση καλαμποκιού θα αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 2,8% και θα φτάσει τους 1,286 δισ. τόνους. Τα τελικά αποθέματα της χρονιάς, που θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026, υπολογίζονται από το IGC να διαμορφωθούν σε υψηλότερα κατά 3,9% επίπεδα με το 2024/25, δηλαδή στους 294 εκατ. τόνους.

Αύξηση κατά 15 εκατ. τόνους στο εμπόριο σιτηρών

Το 2025/26, η συνολική παραγωγή σιτηρών προβλέπεται να αυξηθεί κατά 87 εκατ. τόνους σε σχέση με πέρυσι, φθάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 2,412 δισ. τόνων, με αύξηση σε όλες τις καλλιέργειες, εκτός από τη σίκαλη. Η κατανάλωση προβλέπεται, επίσης, να ανέλθει σε νέο ρεκόρ, αυξανόμενη κατά 50 εκατ. τόνους σε σχέση με το 2024/25, φτάνοντας τους 2.395 εκατ. τόνους, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης για τρόφιμα, ζωοτροφές και προϊόντα για βιομηχανικές χρήσεις.

Τα παγκόσμια αποθέματα σιτηρών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 17 εκατ. τόνους, φθάνοντας τους 606 εκατ. τόνους και εξακολουθώντας να είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο των προηγούμενων πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένης μιας μικρής αύξησης στα αποθέματα καλαμποκιού και κριθαριού. Το εμπόριο σιτηρών (Ιούλιος/Ιούνιος) αναμένεται να φθάσει τους 438 εκατ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 15 εκατ. τόνων σε ετήσια βάση και ενδεχομένως το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο δείκτης IGC Grains and Oilseeds Index (GOI) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε σύγκριση με την έκθεση του IGC τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας μείωση 4% σε ετήσια βάση.

Αμετάβλητη η συνολική εικόνα στη σόγια

Η παγκόσμια παραγωγή σόγιας προβλέπεται να παραμείνει οριακά σταθερή σε ετήσια βάση το 2025/26, στους 429 εκατ. τόνους, καθώς η αύξηση στη Νότια Αμερική αντισταθμίζει τις μειώσεις σε άλλες περιοχές. Να σημειώσουμε ότι την περίοδο 2024/25 ήταν στους 428 εκατ. τόνους.

Η συνολική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 3% σε ετήσια βάση, δηλαδή από τους 416 εκατ. τόνους το 2024/25 θα φτάσει τους 431 εκατ. τόνους το 2025/26, λόγω της αυξημένης ζήτησης για παράγωγα σόγιας στους τομείς των ζωοτροφών, των τροφίμων και της βιομηχανίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την οριακή μείωση των αποθεμάτων σόγιας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 2 εκατ. τόνους.

Πιο συγκεκριμένα, από τους 85 εκατ. τόνους το 2024/25 θα μειωθούν στους 83 εκατ. τόνους το 2025/26. Οι προσδοκίες για το εμπόριο αυξάνονται, το οποίο θα διαμορφωθεί στο υψηλό επίπεδο των 185 εκατ. τόνων (+2%). Αυτή η εκτίμηση βασίζεται, κυρίως, στην αύξηση της ζήτησης για σόγια από την πλευρά των ασιατικών χωρών.

Στους 544 εκατ. τόνους η παγκόσμια παραγωγή ρυζιού

Σε συνέχεια της ανοδικής πορείας της παγκόσμιας παραγωγής από το 2023/24, το ρύζι, με μία διατήρηση του αυξητικού ρυθμού, αναμένεται να φτάσει σε νέο ρεκόρ το 2025/26, με την τάση του πληθυσμού να ωθεί την κατανάλωση σε νέα κορυφή. Σε συνδυασμό με μια οριακή μείωση της κατανάλωσης, αυτό οδηγεί σε αύξηση των μεταφερόμενων αποθεμάτων, τα οποία σταθεροποιούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, στους 544 εκατ. τόνους θα ανέλθει η παγκόσμια παραγωγή ρυζιού, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του IGC για την περίοδο 2025/26. Αντίστοιχα, η παραγωγή το 2024/25 ήταν 541 εκατ. τόνοι και το 2023/24 ήταν 525 εκατ. τόνοι. Δηλαδή, θα έχουμε φέτος ετήσια αύξηση 0,55%. Η παγκόσμια κατανάλωση ρυζιού θα αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 1,3% και θα φτάσει τους 540 εκατ. τόνους.

Το εμπόριο προβλέπεται να φτάσει σε περίπου 60 εκατ. τόνους την περίοδο 2025/26, δηλαδή θα είναι αυξημένο κατά 2% σε σχέση με το 2024/25. Σημειώνεται ότι η Ινδία αντιπροσωπεύει το 40% των συνολικών εμπορικών ροών. Τα αποθέματα προβλέπεται να αυξηθούν και να φτάσουν στο τέλος της περιόδου 2025/26 στους 187 εκατ. τόνους, με τα αποθέματα των μεγάλων εξαγωγέων να φθάνουν τους 58 εκατ. τόνους, εκ των οποίων 50 εκατ. στην Ινδία.

Ανοδικά όλα τα μεγέθη στα ρεβίθια

Η παγκόσμια παραγωγή ρεβιθιών προβλέπεται να αυξηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2025/26, καθώς οι κορυφαίοι παραγωγοί ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη τοπική και διεθνή ζήτηση. Με τις υψηλές αποδόσεις να εξασφαλίζουν άφθονη διαθεσιμότητα, τα συνολικά αποθέματα στο τέλος της σεζόν προβλέπεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.

Μετά από μια μικρή υποχώρηση το προηγούμενο έτος, το εμπόριο προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρά το 2026. Πιο αναλυτικά, στους 21,6 εκατ. τόνους θα ανέλθει η παγκόσμια παραγωγή ρεβιθιών, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του IGC για την περίοδο 2025/26. Αντίστοιχα, η παραγωγή το 2024/25 ήταν 21 εκατ. τόνοι και το 2023/24 ήταν 20,2 εκατ. τόνοι. Δηλαδή, θα έχουμε φέτος ετήσια αύξηση 3%. Η παγκόσμια κατανάλωση ρεβιθιών θα αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 2,6% και θα φθάσει τους 17,6 εκατ. τόνους.

Τέλος, το εμπόριο προβλέπεται να φθάσει περίπου τους 3,2 εκατ. τόνους την περίοδο 2025/26, δηλαδή αναμένεται να είναι αυξημένο κατά 4,2% σε σχέση με το 2024/25.