Αναζητούνται τα προϊόντα που θα εκπροσωπήσουν τη Χαλκιδική στην ANUGA 2025

Ανοιχτή πρόσκληση προς όλες τις επιχειρήσεις του Νομού Χαλκιδικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής απευθύνει το τοπικό Επιμελητήριο, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στην προβολή της περιοχής στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών, ANUGA 2025. Με πρωταγωνιστικό ρόλο τη βρώσιμη πράσινη ελιά, τοπικές επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά γεγονότα του κλάδου παγκοσμίως.

Όπως λέει η υπεύθυνη της δράσης του Επιμελητηρίου, Ελευθερία Τζηρίτη, επιχειρήσεις που δεν θα παρευρεθούν με φυσική παρουσία στην έκθεση έχουν τη δυνατότητα να στείλουν προϊόντα τους για να χρησιμοποιηθούν στην εκδήλωση γευσιγνωσίας και live cooking που θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο του Επιμελητηρίου, ενώ δίνεται μια σημαντική ευκαιρία στις τοπικές επιχειρήσεις να ανοίξουν νέους δρόμους στην ευρωπαϊκή αγορά. Η κα Τζηρίτη υπογραμμίζει ότι οι συνταγές θα βασίζονται σε τοπικά υλικά και παραδοσιακές γεύσεις, με στόχο να αναδειχθεί η γαστρονομική ταυτότητα της Χαλκιδικής σε ένα κοινό επαγγελματιών και αγοραστών από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την ίδια, η πρόσκληση αφορά όλο το φάσμα των τοπικών προϊόντων που μπορούν να αναδείξουν την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την εξαγωγική δυναμική της περιοχής, όπως είναι το κρασί, το ελαιόλαδο, τα τυροκομικά, τα βότανα ή ακόμα και γλυκά, τα οποία πρέπει να παραδοθούν έως την Παρασκευή 22 Αυγούστου.