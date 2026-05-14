Μετ’ εμποδίων η φετινή σπορά του βαμβακιού λόγω καιρού

Με σημαντικές δυσκολίες εξελίσσεται η φετινή σπορά του βαμβακιού, καθώς οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων έχουν επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της καλλιέργειας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι έντονες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας ανέτρεψαν τον αρχικό προγραμματισμό των παραγωγών, οδηγώντας σε καθυστερήσεις, αλλά και σε εκτεταμένες επανασπορές.

Ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη, οι παραγωγοί που επέλεξαν να προχωρήσουν σε πρώιμες σπορές βρέθηκαν αντιμέτωποι με δυσμενείς συνθήκες, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να επαναλάβουν τη διαδικασία. Το γεγονός αυτό είχε άμεσες συνέπειες τόσο στον οικονομικό προγραμματισμό όσο και στο κόστος παραγωγής, το οποίο ήδη διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα.

Βοιωτία: Στροφή σε άλλες καλλιέργειες

Στη Βοιωτία, ο παραγωγός Θανάσης Βελέντζας από τον Διόνυσο επισημαίνει ότι, αν και ένα σημαντικό ποσοστό των προγραμματισμένων σπορών έχει ήδη ολοκληρωθεί, η συνολική διαδικασία παρουσιάζει καθυστερήσεις. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις εμπόδισαν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών, με αποτέλεσμα η καλλιεργητική περίοδος να «πηγαίνει πίσω».

Όπως αναφέρει, η φετινή εικόνα δείχνει μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Ήδη, αρκετοί παραγωγοί έχουν επιλέξει να στραφούν σε εναλλακτικές καλλιέργειες, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, ο ηλίανθος και η κινόα, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και χαμηλότερο ρίσκο.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της τιμής, τονίζει ότι «η πρόσφατη άνοδος δεν έχει ακόμη ουσιαστικό αντίκτυπο, καθώς λειτουργεί περισσότερο ως ψυχολογική ενίσχυση». Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, «αν η τιμή δεν φτάσει τα 65 λεπτά το κιλό, η επόμενη χρονιά αναμένεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους βαμβακοπαραγωγούς».

Φθιώτιδα: Σοβαρές ζημιές στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης

Στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας, η κατάσταση εμφανίζεται ακόμη πιο επιβαρυμένη. Ο παραγωγός Παναγιώτης Στεφανούδης κάνει λόγο για ποσοστό άνω του 30% των καλλιεργούμενων εκτάσεων που στρέφονται σε άλλες καλλιέργειες, κυρίως σιτηρά και καλαμπόκι.

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, δηλώνει ότι οι βροχοπτώσεις επηρέασαν αρνητικά τη φυτρωτική διαδικασία, οδηγώντας σε επανασπορές. Παράλληλα, αποδίδει μέρος του προβλήματος και στη μειωμένη φυτρωτική ικανότητα των σπόρων, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την εξέλιξη της παραγωγής.

Επανασπορές έως και 20%

Από την πλευρά του, ο Μωχάμεντ Νταράουσε, πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Βαμβακιού στην Καρδίτσα, εκτιμά ότι το ποσοστό των επανασπορών κυμαίνεται μεταξύ 15% και 20% σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως επισημαίνει, «ο συνδυασμός χαμηλών θερμοκρασιών και αυξημένων βροχοπτώσεων επηρέασε καθοριστικά το αρχικό στάδιο ανάπτυξης των φυτών, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα στους παραγωγούς».

Συγκρίνοντας τη φετινή χρονιά με την περσινή, εκφράζει την άποψη ότι τα συνολικά καλλιεργούμενα στρέμματα θα είναι μειωμένα. Ο βασικός λόγος, όπως αναφέρει, σχετίζεται με το αυξημένο κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές, παράγοντες που καθιστούν την καλλιέργεια λιγότερο ελκυστική.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το βαμβάκι μπορεί να παραμείνει μια καλλιέργεια με προοπτική, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έμφαση στην ποιότητα και στη δημιουργία υπεραξίας. «Η αλυσίδα αξίας πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος του παραγωγού», σημειώνει, τονίζοντας ότι οι αγρότες θα πρέπει να ανταμείβονται δίκαια για την εργασία τους.

Το ζήτημα του νερού και η επόμενη μέρα

Κοινό σημείο αναφοράς των παραγωγών βαμβακιού αποτελεί το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, το οποίο διαχρονικά επηρεάζει την καλλιέργεια. Ωστόσο, για τη φετινή χρονιά εκτιμάται ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, χωρίς να αναμένονται σοβαρά προβλήματα επάρκειας.

Παρά τη συγκρατημένη αισιοδοξία σε αυτό το μέτωπο, η συνολική εικόνα της καλλιέργειας παραμένει αβέβαιη. Όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, δεν είναι δυνατόν να διατηρείται μια καλλιέργεια μόνο για συναισθηματικούς λόγους, όταν δεν εξασφαλίζει βιώσιμο εισόδημα.

Η φετινή χρονιά, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο τεστ για το μέλλον του βαμβακιού στην Ελλάδα, με τις εξελίξεις να εξαρτώνται τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο και από τις διαμορφούμενες τιμές στην αγορά.