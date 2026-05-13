Πρόστιμα «φωτιά» για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών σε Άρτα και Ηγουμενίτσα

Συνεχίζονται εντατικά στην Ήπειρο οι έλεγχοι για την εφαρμογή των πυροσβεστικών διατάξεων κατά την αντιπυρική περίοδο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα για παράνομη καύση φυτικής βλάστησης.

Χθες, το Ανακριτικό Τμήμα της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Άρτας επέβαλε δύο πρόστιμα ύψους 1.953,10 ευρώ σε ημεδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν να καίνε υπολείμματα καλλιεργειών σε σωρούς, στο Νεοχώρι του Δήμου Νικολάου Σκουφά και στη Φιλοθέη του Δήμου Αρταίων.

Οι παραβάσεις αφορούν τις διατάξεις για τα μέτρα πυρασφάλειας.

Παράλληλα, ένα 24ωρο νωρίτερα, ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάργας επέβαλαν πρόστιμο 1.000 ευρώ σε ημεδαπό στον Δήμο Ηγουμενίτσας για καύση φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

