Trikalinos: Συμμετοχή στη διεθνή έκθεση Seafood Expo Global στη Βαρκελώνη

Η Trikalinos ολοκλήρωσε την παρουσία της στη Seafood Expo Global, την κορυφαία διεθνή έκθεση για τον κλάδο των θαλασσινών, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη από τις 21 έως τις 23 Απριλίου.

Η διοργάνωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη, αγοραστές και επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες τάσεις και δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών.

H Trikalinos υποδέχθηκε στο περίπτερό της σημαντικούς συνεργάτες και νέες επαφές, παρουσιάζοντας την premium γκάμα των προϊόντων της, με αιχμή το αυγοτάραχο. Η αυθεντικότητα, η σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και η βαθιά ελληνική ταυτότητα της εταιρείας αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία που ξεχώρισαν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η παρουσία της Trikalinos στην έκθεση επιβεβαίωσε τη δυναμική της πορεία στις διεθνείς αγορές και ενίσχυσε περαιτέρω την εξωστρέφεια και την αναγνωρισιμότητά της. Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για νέες συνεργασίες και εμπορικές συμφωνίες, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Η οικογένεια Τρικαλινός δραστηριοποιείται από το 1856 στην μεταποίηση και εμπορία του αυγοτάραχου. Σήμερα, τα προϊόντα της εταιρίας Τρικαλινός εξάγονται σε περισσότερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ