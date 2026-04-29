Εβροφάρμα: Άνοδος κερδών, εξαγωγών και επενδύσεων

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για το 2025 κατέγραψε η Εβροφάρμα, η γαλακτοβιομηχανία του Έβρου της οικογένειας Παπαζηλάκη, παρουσιάζοντας βελτίωση σε όλους τους βασικούς δείκτες.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,526 εκατ. ευρώ, από 2,280 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 55%. Σε επίπεδο μητρικής, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,815 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 29% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έφτασε τα 49,443 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 8,1% έναντι 45,719 εκατ. ευρώ το 2024. Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των εξαγωγών, που αυξήθηκαν κατά 26% και διαμορφώθηκαν σε 12,937 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 27% των συνολικών πωλήσεων.

Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 6,711 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24%, ενώ το μεικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 12,050 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 18%. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 ολοκληρώθηκε επενδυτικό πρόγραμμα 7,2 εκατ. ευρώ, με βασικό άξονα την επέκταση της γραμμής παραγωγής στραγγιστού γιαουρτιού στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Διδυμότειχο. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε στα 10,4 εκατ. ευρώ από 13,4 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, η διοίκηση επισημαίνει ότι το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, ωστόσο ο Όμιλος συνεχίζει με έμφαση στην αποδοτικότητα και τις ταμειακές ροές.