Ανοιχτή θέσης εργασίας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου – «ZAGORIN», με σχετική ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι προτίθεται να προσλάβει ΤΕΧΝΙΚΟ [ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗ].

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρες βιογραφικό στα Γραφεία του Συνεταιρισμού (Γραμματεία), όπου και θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση τους.

Θα συνεκτιμηθούν πιστοποιήσεις, όπως κατοχή άδειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Αιτήσεις θα γίνουν αποδεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

Θα γίνουν αποδεκτές και αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, με επισυναπτόμενο βιογραφικό. E-MAIL ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: [email protected] με κοινοποίηση στο [email protected].