Αντιθέσεις: Τεστ και εμβόλια

Στοχεύοντας σε ένα καλοκαίρι ελεύθερο από περιορισμούς, με ενεργό τουρισμό και ανοιχτή εστίαση, η κυβέρνηση ξεδιπλώνει μέρα με τη μέρα το σχέδιό της για την αναχαίτιση της πανδημίας σε πολλαπλά μέτωπα. Η ενίσχυση του ΕΣΥ, η αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, η επιτάχυνση των εμβολιασμών και η μαζική χρήση δωρεάν self tests είναι μόνο μερικά από τα μέτρα, τα οποία η Νέα Δημοκρατία αντιπαρατάσσει στον κορωνοϊό. Το Πάσχα βρίσκεται προ των πυλών και αναμένεται να είναι δύσκολο ένα πιθανό άνοιγμα των μετακινήσεων. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να δείξουν υπομονή, στην τελευταία αυτή φάση της πανδημίας. Αν η περίοδος των γιορτών περάσει χωρίς νέα έξαρση, ο δρόμος θα είναι πλέον ανοιχτός προς ένα «καθαρό» καλοκαίρι, το οποίο οι Έλληνες θα έχουν κερδίσει με την αξία τους. Οι εμβολιασμοί και τα αυξημένα τεστ είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος επιβολής απέναντι στην πανδημία. Με τη νέα συμφωνία της ΕΕ με τη Pfizer, η Ελλάδα περιμένει 1,2 εκατομμύρια εμβόλια να φτάσουν πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο, επιταχύνοντας τη διαδικασία. Τα άμεσα πλάνα για covid-free τουρισμό περιλαμβάνουν οριζόντιο εμβολιασμό όλων των νησιών πληθυσμού έως 10.000 κατοίκων, ενώ παράλληλα η ιδέα για πακέτα all inclusive με περιορισμό κίνησης εντός των ξενοδοχείων ήδη υλοποιείται με επιτυχία. Από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν και τα self tests σε εργαζόμενους του λιανεμπορίου και της εστίασης, μεταξύ άλλων, ώστε να προετοιμάζεται το έδαφος για το άνοιγμα εστιατορίων, καφέ κ.λπ. Το μέτρο των self tests εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στα ανοιχτά πλέον λύκεια, αποδεικνύοντας ότι η ατομική ευθύνη μπορεί να γίνει όπλο κατά της πανδημίας, αλλά και ότι οι επιλογές της κυβέρνησης, ακόμα και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι επίσης επιλογές ευθύνης, που κάνουν μονάχα θέμα χρόνου την έξοδο από το τρίτο κύμα της πανδημίας και την οριστική νίκη απέναντι στον κορωνοϊό. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αγορεύει όσο θέλει για το τι δεν έκανε η παρούσα κυβέρνηση, και τι θα μπορούσε ο ίδιος να έχει κάνει, εάν ήταν στην κυβέρνηση. Είναι εύκολο να μιλάει από την καρέκλα της αντιπολίτευσης. Όμως, οι πολίτες δεν ξεχνάνε ότι την ευκαιρία του την είχε και είδαμε όλοι πώς την αξιοποίησε. Ε.Κ.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται από ολοένα και περισσότερους πολίτες ως η χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Όχι μόνο επειδή πρόκειται για μία ακραία φιλελεύθερη κυβέρνηση, που επιδιώκει την ιδιωτικοποίηση των πάντων, εις βάρος των μισθωτών και των μικρομεσαίων, αλλά και επειδή άφησε τη χώρα ανοχύρωτη απέναντι στη μεγάλη απειλή του κορωνοϊού. Το χειρότερο όλων είναι η λογική την οποία ο πρωθυπουργός ακολουθεί, που λέει ότι το πρόβλημα σταματάει να υπάρχει, αν δεν το κοιτάς. Για παράδειγμα, πριν από λίγες ημέρες, είχαμε πάλι ρεκόρ θανάτων και διασωληνωμένων. Θα περίμενε λοιπόν κανείς την κυβέρνηση, και τον ίδιο τον πρωθυπουργό, που θέλει να εμφανίζεται ως πρωτοστάτης σε κάθε στρατηγική επιλογή του επιτελείου του, να έχουν σκυμμένο το κεφάλι και να δουλεύουν ένα σχέδιο διάσωσης του συστήματος Υγείας. Και όμως, ο κ. Μητσοτάκης, την ώρα που ανακοινώνονταν 93 θάνατοι, 802 διασωληνωμένοι και 4.033 κρούσματα, αποφάσισε να πάει για… τένις. Δεν είναι μόνο, λοιπόν, η ανικανότητα διαχείρισης της πανδημίας. Είναι και η αδιαφορία για τον πόνο των διπλανών τους, που προκαλεί αυτό το κύμα οργής απέναντι στους κυβερνώντες. Επί σειρά μηνών, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει ενίσχυση του ΕΣΥ και αποσυμφόρηση των ΜΜΜ. Και στα δύο μέτωπα η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς. Αφενός, εκμίσθωσε μεταχειρισμένα λεωφορεία σε τιμή κοντά στην τιμή αγοράς καινούργιων, από τα οποία άλλα χάλασαν πριν καν το πρώτο τους δρομολόγιο, και κάποια άλλα πάνε από Σύνταγμα… Βουδαπέστη. Αφετέρου, συνεχίζει να ρίχνει βάρος μόνο στους εμβολιασμούς, αντί να επικεντρώνεται και στην ίαση των ήδη ασθενών. Δίνει βαρύτητα στα self tests, και ετοιμάζεται να ανοίξει τις εθνικές πόρτες σε χιλιάδες τουρίστες, κίνηση που μπορεί να πάει την κατάσταση στη χώρα πολλούς μήνες πίσω. Και μέσα σε όλα αυτά, κάθε ημέρα που περνάει βλέπει το φως της δημοσιότητας κάποιο σκάνδαλο. Πιο πρόσφατο, η αγορά γαντιών για τον ΟΣΥ, σε τιμή 20% πάνω από τη λιανική, από εταιρεία επίπλων που βρίσκεται στην περιφέρεια του υπουργού Μεταφορών. Μπορεί, λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιλέγει να μην κοιτάξει το πρόβλημα. Μπορεί να προτιμά να πάει για τένις. Ο κόσμος όμως έχει μάτια και βλέπει, αφτιά και ακούει. Και οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης θα αποδοθούν. Ε.Σ.