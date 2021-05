Αντιθέσεις: Τουρισμός

Η Ελλάδα ανοίγει σε μερικές ημέρες και επισήμως τις τουριστικές της πόρτες. Η εκκίνηση της καλοκαιρινής σεζόν σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα για τους Έλληνες, αλλά και τη μεγαλύτερη οικονομική ανάσα για τη χώρα, μετά από το δεύτερο σκληρό και πολύμηνο lockdown. Και αν κάποιος αναρωτιέται πώς γίνεται να υποδεχθούμε τουρίστες εν μέσω πανδημίας, η απάντηση είναι απλή: Με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αποφάσισε η ΕΕ, αλλά και με τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση, τα οποία θα εγγυώνται ότι ο κάθε τουρίστας θα είναι υγιής όχι μόνο πριν πατήσει το πόδι του σε ελληνικό έδαφος, αλλά και μέχρι την αναχώρησή του. Έτσι, λοιπόν, το υπουργείο Τουρισμού έχει καταστρώσει ένα πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης και ανάσχεσης του κορωνοϊού, το οποίο χωρίζεται σε πέντε βασικά βήματα. Πρώτον, οι τουρίστες με προορισμό την Ελλάδα θα πρέπει απαραιτήτως να είναι είτε εμβολιασμένοι είτε να έχουν βγει αρνητικοί σε rapid test. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός στην ΕΕ που έκανε την πρόταση για πράσινο διαβατήριο, ήδη από τον Ιανουάριο, και τώρα η Ευρώπη προχωρά σταδιακά με κάποιες αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, θα γίνονται δειγματοληπτικοί και στοχευμένοι έλεγχοι στα αεροδρόμια όλης της χώρας, με το καινοτόμο σύστημα «EVA». Τρίτον, οι τουρίστες θα μπορούν να κάνουν rapid tests και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Τέταρτον, έχουν δημιουργηθεί ξενοδοχεία καραντίνας, στα οποία τα εντοπισμένα κρούσματα θα απομονώνονται αυτόματα. Και πέμπτο, τα παρόντα υγειονομικά πρωτόκολλα θα εφαρμόζονται από όλους κατά γράμμα και θα βελτιώνονται συνεχώς. Είναι σαφές ότι κύριο μέλημα της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού προσωπικά είναι η υγεία των τουριστών, των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, αλλά και του πληθυσμού στα μέρη υποδοχής τουριστών. Η εμβολιαστική εκστρατεία, μετά τις πρώτες δυσκολίες, προχωρά, και ήδη η Ελλάδα καταγράφει πολύ καλύτερες αποδόσεις σε σχέση με άλλα κράτη, υψώνοντας τείχος ανοσίας. Υπό αυτό το πρίσμα, αυτό που πρέπει να κερδηθεί τώρα είναι το στοίχημα για μία επιτυχημένη τουριστική σεζόν, η οποία θα συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη χωρίς να επιβραδύνει την υγειονομική ανάκαμψη της χώρας. Το μότο «All you want is Greece» μπορεί να χλευάστηκε από την αντιπολίτευση, μαζί με όλη την κυβερνητική προσπάθεια, όμως αποδεικνύεται άκρως ελκυστικό για τους τουρίστες. Ε.Κ.

Η εμμονή της κυβέρνησης για το άνοιγμα των καταστημάτων και του λιανεμπορίου, ώστε να επιτευχθεί η πολυδιαφημισμένη έναρξη της τουριστικής περιόδου, έχει ευλόγως προκαλέσει τις επιφυλάξεις φορέων, αλλά και των πολιτών. Η περσινή τουριστική σεζόν, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε την υγεία του πολίτη κάτω από τις σχέσεις με τους κολοσσούς του τουρισμού, έστειλε την Ελλάδα πολλά βήματα πίσω στη μάχη με την πανδημία. Με τραγικές συνέπειες. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει φέτος είναι προτεραιότητα να είναι ο πολίτης, ο εργαζόμενος στον τουρισμό και η υγεία όλων, υπαλλήλων και τουριστών, Ελλήνων και ξένων. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες που γίνονται και τον βαθμό αποτελεσματικότητάς τους, η κατάσταση στη χώρα αυτήν τη στιγμή δεν είναι καλή. Και έχει εγείρει πολλά ερωτήματα, εντός και εκτός συνόρων, η απόφαση της κυβέρνησης να διαφημίσει ως ασφαλή προορισμό την Ελλάδα, τη στιγμή που τα νοσοκομεία ασφυκτιούν και σχεδόν το 80% του πληθυσμού δεν έχει εμβολιαστεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσβλέπει σε τουριστική κοσμοσυρροή, όμως χώρες που αποτελούν στόχους της τουριστικής μας εκστρατείας, όπως οι ΗΠΑ για παράδειγμα, έχουν δώσει σαφείς οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν την Ελλάδα, λόγω έξαρσης της πανδημίας. Έχει μεγάλη σημασία κατ’ αρχάς να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος. Είναι κρίσιμο θέμα η υγειονομικά ασφαλής επανεκκίνηση του τουρισμού, με όρους βιωσιμότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες όλον αυτόν τον καιρό έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τα περιοριστικά μέτρα. Ο κόσμος που εργάζεται στον τουρισμό δεν θέλει ευχές, αλλά έμπρακτη βοήθεια. Πρόκειται για επιχειρήσεις που φυτοζωούν επί δύο συναπτά έτη, χρειάζονται λοιπόν κάτι παραπάνω από την προσέλευση ενός αριθμού τουριστών. Χρειάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις, απαλλαγές από χρέη που συσσωρεύθηκαν μέσα στην πανδημία και ενίσχυση μέσα από προγράμματα εσωτερικού τουρισμού, μέτρα που η αξιωματική αντιπολίτευση έχει προτείνει από πέρυσι. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να ενταθεί η ιχνηλάτηση των κρουσμάτων και να υπάρξουν μαζικά διαγνωστικά τεστ στα καταλύματα και στους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και, ενόψει της 15ης Μαΐου, ο εμβολιασμός στους εργαζόμενους του τουρισμού να επεκταθεί, να γίνει γρήγορα και έγκαιρα, κατά προτεραιότητα και ανεξαρτήτως ηλικίας. Πρέπει, με λίγα λόγια, η κυβέρνηση να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των τουριστών, όσο και των πολιτών. Και αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει. Ε.Σ.