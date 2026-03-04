Από 10 έως 12 Μαρτίου η 9η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας, στη Λάρισα

Η 9η Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας με θέμα «Φυτοπροστασία & Κλιματική Κρίση» θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 12 Μαρτίου 2026 στην Αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, στη Λάρισα.

Την εκδήλωση διοργανώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με συνδιοργανωτές το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής), το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος, την Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, την Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία, την Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, την Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων, τον Γεωπονικό Σύλλογο Π.Ε. Λάρισας και τον Σύλλογο Επαγγελματιών Γεωπόνων Π.Ε. Λάρισας.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Η «ΥΧ» και το ypaithros.gr είναι χορηγοί επικοινωνίας της 9ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας

Ακολουθεί το Πρόγραμμα