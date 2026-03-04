Κάτω από 20.000 τόνους η φετινή ελαιοπαραγωγή στην Ηλεία

Επιβεβαιώνονται οι αρνητικές εκτιμήσεις για τη φετινή ελαιοπαραγωγή στην Ηλεία, αφού τα πρώτα στοιχεία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα υπερβεί τους 20.000 τόνους.

Η συγκέντρωση στοιχείων για τη φετινή ποσότητα παραμένει σε εξέλιξη, αλλά με βάση τα τωρινά δεδομένα θα κυμανθεί γύρω στους 18 με 19.000 τόνους, καταγράφοντας μεγάλη πτώση σε σχέση με πέρυσι, που είχε φτάσει τους 28.000. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος διαπιστώθηκε στην ποιότητα του ελαιολάδου, με συνέπεια να επηρεάσει και την τιμή, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε όλη την αγορά.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ Πύργου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΕ Ηλείας, Γιώργος Μικέογλου, οι καιρικές συνθήκες διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα.

«Η ποσότητα ήταν κάτι που το περιμέναμε, ότι δηλαδή θα είναι μειωμένη λόγω των συνθηκών κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδεσης. Ωστόσο, η φετινή παραγωγή ελαιολάδου επηρεάστηκε σημαντικά από τις βροχοπτώσεις που είχαμε τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί το γλοιοσπόριο, το οποίο ήταν μια δευτερογενής προσβολή στον καρπό. Η ποιότητα ήταν εξαιρετική και φέτος, αλλά σε κάποιες περιοχές είχαμε έντονα προβλήματα με το γλοιοσπόριο, τα οποία την επηρέασαν σε σχέση με άλλες χρονιές», εξήγησε ο κ. Μικέογλου.

