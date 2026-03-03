Από την ιστορία στη βιωσιμότητα: Η Haifa σχεδιάζει το μέλλον της θρέψης

Με δύο διαδοχικές εκδηλώσεις στην Ιεράπετρα και στο Ηράκλειο Κρήτης, τα στελέχη του ομίλου Haifa παρουσίασαν το όραμα της εταιρείας για το μέλλον της θρέψης.

Στην Ιεράπετρα, η εταιρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία σύσσωμης της διοικητικής και εμπορικής ομάδας, καθώς συμμετείχαν:

Ο CEO του ομίλου, Motti Levin ,

, ο VP European Sales, Maarten Roelofs ,

, ο CEO Haifa South East Europe, Θανάσης Ρώσογλου ,

, ο εμπορικός διευθυντής, Δημήτρης Καντζαράς ,

, η Marketing & Product Manager, Κατερίνα Παρθενίου και

και ο γεωπόνος Ειδικής Θρέψης, Χάρης Πέρος.

Η εκδήλωση απευθυνόταν στα γεωπονικά καταστήματα της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας, ενισχύοντας τη συνεργασία και τον ανοιχτό διάλογο με τους επαγγελματίες του κλάδου.

Κεντρικός ομιλητής της βραδιάς ήταν ο CEO του ομίλου, ο οποίος παρουσίασε το όραμα της εταιρείας μέσα από την ομιλία του με τίτλο: «Haifa Τεχνολογία Αιχμής 360° – Όραμα και Βιωσιμότητα για το Μέλλον της Θρέψης».

Ήταν μια εποικοδομητική και ουσιαστική βραδιά, γεμάτη έμπνευση, ανταλλαγή απόψεων και στρατηγική κατεύθυνση. Πάνω απ’ όλα, αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία συνάντησης ανθρώπων με κοινό όραμα: τη δημιουργία ποιοτικών προϊόντων και την αγάπη για τον χώρο της γεωργίας.

Ηράκλειο

Η εκδήλωση για τους συνεργάτες της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε στο φιλόξενο περιβάλλον του Οινοποιείου Λυραράκη.

Ήταν αφιερωμένη στην καινοτομία και το μέλλον της βιώσιμης γεωργίας, με κεντρικό εισηγητή τον CEO του ομίλου, Motti Levin, ο οποίος μέσα από μια ιστορική διαδρομή από το έργο των Fritz Haber και Carl Bosch, την Πράσινη Επανάσταση του Norman Borlaug και την καινοτομία της στάγδην άρδευσης του Simcha Blass, ανέδειξε πώς η επιστήμη άλλαξε τον κόσμο και πώς η Haifa συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογία αιχμής, βιωσιμότητα και αποδοτικότητα θρεπτικών στοιχείων (NUE).

Στη συνέχεια, ο VP European Sales, Maarten Roelofs, παρουσίασε τη στρατηγική 360° του ομίλου: Τις ολοκληρωμένες λύσεις θρέψης, τη νέα σειρά Haifa Stim, τα ψηφιακά εργαλεία και agronomic expertise και δίνοντας πάντα έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση των Θρεπτικών Συστατικών Nutrient Use Efficiency για μέγιστη απόδοση με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.