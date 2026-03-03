Trikalinos: Ενίσχυση διεθνούς παρουσίας και εξαγωγικής δραστηριότητας

Στην ελληνική γαστρονομική κληρονομιά συνεχίζει να επενδύει η εταιρία Trikalinos Αυγοτάραχο ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία και διαμορφώνοντας το επόμενο κεφάλαιο της πολυετούς ιστορίας της. Όπως ανέφερε εχθές το βράδυ στο πλαίσιο εορταστικής εκδήλωσης ο πρόεδρος της εταιρείας Ζαφείρης Τρικαλινός, «ο εορτασμός των 170 χρόνων δεν αποτελεί απλώς μια επετειακή στιγμή, αλλά μια σαφή δήλωση συνέχειας και στρατηγικής κατεύθυνσης».

Με παρουσία πλέον σε 42 χώρες και υπό τη διοίκηση του Ζαφείρη Τρικαλινού, η Trikalinos έχει καταφέρει να μετατρέψει το αυγοτάραχο σε πρεσβευτή της ελληνικής γαστρονομίας. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, μέχρι την Ιαπωνία και την Ταϊβάν, το αυγοτάραχο Trikalinos έχει διεισδύσει στις πιο απαιτητικές αγορές ως ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας και ποιότητας, απαράμιλλης γεύσης και gourmet χαρακτήρα. Το πλάνο της διεθνούς ανάπτυξης περιλαμβάνει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην Τουρκία αλλά και η είσοδος στην αγορά της Κίνας για την οποία η εταιρεία έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις και πιστοποιήσεις. Η εξαγωγική δραστηριότητα της Trikalinos αντιπροσωπεύει σήμερα το 40% του συνολικού της τζίρου, ενώ στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ξεπεράσει το 50% μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ο τζίρος της εταιρείας το 2024 διαμορφώθηκε στα 2 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,2%. Η εταιρεία, παρά τις διεθνείς αναταράξεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, διατηρεί σύμφωνα με την διοίκηση σταθερά θετική αναπτυξιακή πορεία, με το 2025 να σημειώνει αύξηση 5,5% σε σχέση με το 2024.

Η στρατηγική για το 2026 εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων κωδικών. Στο πλαίσιο αυτό τρία νέα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία των μους λανσαρίστηκαν στην αγορά ενώ δύο ακόμα ετοιμάζονται να ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο. Για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων η Trikalinos προχώρησε σε επένδυση ύψους 200.000 ευρώ για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Παράλληλα, δρομολογείται ένα γαστρονομικό project που αφορά στη δημιουργία ενός χώρου στο Αιτωλικό όπου θα μπορούν σεφ και food experts από την Ελλάδα και το εξωτερικό να δημιουργούν πιάτα επαναπροσδιορίζοντας την ελληνική και διεθνή κουζίνα. Η επένδυση εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 500.000 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους.

Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική της Trikalinos έχει η επένδυση στην επιστημονική τεκμηρίωση της διατροφικής αξίας του αυγοτάραχου. Από το 2006, η εταιρεία συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα όπως το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και το Ινστιτούτο Παστέρ, ενώ επόμενο μεγάλο βήμα είναι η συνεργασία με το Harvard για την υλοποίηση κλινικής μελέτης που θα διερευνήσει τη συμβολή του αυγοτάραχου στη μείωση του στρες, της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων.

Η διαδρομή της Trikalinos ξεκινά από το 1856, όταν τρία αδέλφια της οικογένειας ξεκίνησαν την παραγωγή αυγοτάραχου στο Αιτωλικό. Από τότε έως σήμερα, η πορεία της εταιρείας αποτελεί υπόδειγμα συνέχειας, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Το 1997 δημιουργούνται οι πρώτες πιστοποιημένες εγκαταστάσεις παραγωγής αυγοτάραχου στην Ελλάδα, και έκτοτε το brand «Trikalinos» κατακτά διεθνή αναγνώριση και βραβεία, μεταξύ των οποίων το «Superior Taste Award» και το βραβείο «Walter Scheel Medaille» για την προσφορά του στη διάσωση και διάδοση της ευρωπαϊκής γαστρονομικής κληρονομιάς.

Η εταιρεία έχει μετατρέψει το αυγοτάραχο σε προϊόν ντελικατέσεν, που έχει φτάσει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Το Trikalinos αυγοτάραχο φιγουράρει στα μενού κορυφαίων εστιατορίων, έχει βραβευθεί για την καινοτομία του στη διεθνή έκθεση Sial στο Παρίσι, ενώ έχει ενταχθεί στη λίστα με τα 30 καλύτερα και πιο υγιεινά τρόφιμα του κόσμου από τον διάσημο σεφ Ferran Adrià στο βιβλίο “Fragile Feast”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ